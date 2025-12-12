Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Захарова одним словом охарактеризовала решение ЕК о заморозке активов РФ

Захарова назвала наперсточниками авторов решения о заморозке активов РФ

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Представитель МИД России Мария Захарова лаконично прокомментировала решение Еврокомиссии о бессрочной заморозке активов РФ, передает РИА Новости. Она сравнила европейских законодателей с уличными аферистами.

Наперсточники,сказала дипломат.

Ранее сообщалось, что Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании российских активов. Этот шаг позволяет отказаться от голосования каждые шесть месяцев по вопросу продления заморозки активов. В публикации сказано, что речь идет о €210 млрд (19 трлн рублей).

До этого стало известно, что Бельгия поддержала решение о долгосрочной блокировке российских активов. Также об этой инициативе ЕС положительно высказались Болгария, Италия и Мальта.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что иск Центрального банка против депозитария Euroclear следует рассматривать как призыв к европейцам задуматься о целесообразности своих планов по присвоению замороженных активов РФ. Он также высоко оценил шансы российской стороны на успех в судебном разбирательстве.

