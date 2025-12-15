В Чили у власти новый Пиночет? Как Каст будет выстраивать отношения с РФ

Ультраправый политик Хосе Антонио Каст одержал победу на президентских выборах в Чили. Он пользуется поддержкой администрации Дональда Трампа и не скрывает симпатии к бывшему лидеру страны Аугусто Пиночету. Избрание Каста существенно усилило позиции правых в Латинской Америке. Как это отразится на ситуации в регионе, что изменится в отношениях Чили с Россией — в материале NEWS.ru.

Как Хосе Антонио Каст стал президентом Чили

Каста признали победителем президентских выборов в Чили по итогам второго тура голосования, в котором он заручился поддержкой 58,3% избирателей. За его соперницу — бывшего министра труда и члена Коммунистической партии Жаннетт Хару — отдали голоса 41,7% населения. Она признала поражение и пожелала победителю успехов.

«Демократия высказалась громко и ясно», — подчеркнула Хара.

Для Каста прошедшие выборы были третьей попыткой баллотироваться на пост главы государства. В 2021 году он уступил левому кандидату Габриэлю Боричу. Однако на этот раз за консерватора проголосовали даже те регионы, которые традиционно поддерживают левые силы. Новый президент Чили вступит в должность 11 марта 2026 года.

Профессор СПбГУ, главный редактор журнала «Латинская Америка» РАН Виктор Хейфец в беседе с NEWS.ru сообщил, что победить Касту во многом помогло недовольство чилийцев действующей властью.

«Это политический маятник. Когда что-то не нравится, логично, что избиратели голосуют за партии, представляющие оппозицию. На прошлых выборах победили левые, триумфально разгромив правых. Теперь стороны поменялись местами. Кроме того, у значительной части чилийского общества сохраняется стойкая аллергия на слово „коммунистический“. Хара сохраняет членство в Коммунистической партии Чили», — подчеркнул эксперт.

Сторонники ультраправого кандидата в президенты Хосе Антонио Каста присутствуют на заключительном предвыборном мероприятии в рамках президентских выборов в Чили Фото: Cristobal Basaure Araya/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что известно о новом президенте Чили Хосе Антонио Касте

Касту 59 лет. На протяжении всей своей политической карьеры он придерживался жестких правых взглядов — призывал строить стены на границах, вводить вооруженные силы в регионы с высоким уровнем преступности и депортировать всех нелегальных мигрантов.

Последний пункт стал одним из ключевых в предвыборной программе политика. За последние 10 лет число приезжих в Чили удвоилось — Каст связывал с этой тенденцией стремительный рост преступности в стране. В преддверии голосования он поставил перед выбором более 330 тыс. мигрантов, большая часть которых являются венесуэльцами. Они должны покинуть страну до его вступления в должность, или их вышлют «в чем мать родила».

Каст также одобрительно высказывался о Пиночете, хотя не отрицал, что при диктаторе в Чили не соблюдались права человека.

По словам Хейфеца, в стране всегда сохранялось значительное число сторонников правых сил. Эксперт отметил, что они могли бы победить в первом туре голосования, если бы выступили единым фронтом, а не представили трех разных кандидатов.

«Кроме того, это были первые выборы, голосование на которых стало обязательным. Значительная часть избирателей — это те, кого заставили прийти на участки. Они перенесли свое недовольство на кандидата от действующей власти», — пояснил специалист.

Эксперт усомнился в том, что победа Каста что-то изменит в экономической политике Чили. По его мнению, за последние 30 лет она при любых правительствах развивалась в рамках неолиберальной парадигмы. Как избранный лидер планирует решать проблему с мигрантами, тоже пока неясно, добавил Хейфец. В республике будет действовать не только крайне правый президент, но и полностью подконтрольный ему правый парламент.

Хосе Антонио Каст Фото: Cristobal Basaure Araya/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Но ждать развития фашизма в Чили не стоит. Каст — крайне правый, но не фашист», — сказал собеседник.

Что ждет Латинскую Америку после прихода к власти Хосе Антонио Каста

Каст стал очередным правым кандидатом, за кого в последние годы голосовали в Латинской Америке. Новый глава Чили присоединился к Даниэлю Нобоа из Эквадора, Найибу Букеле из Сальвадора и Хавьеру Милею из Аргентины. В октябре избрание центриста Родриго Паса положило конец почти двадцатилетнему правлению социалистов в Боливии.

Говорить о четком разделении политических сил в регионе на правых и левых пока не приходится, сказал NEWS.ru профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Борис Мартынов.

«В мировой политике все склоняется к чисто прагматичным и реалистичным подходам. В Чили пришли к власти реалисты, которые будут ставить на первое место интересы своей страны, а не абстрактные ценности. Им выгодно развивать отношения с США, но не менее важным партнером был и остается Китай», — объяснил эксперт.

В то же время в отношениях с Россией у Чили сохраняются некоторые идеологические составляющие, добавил Мартынов. Однако власти республики стараются проявлять осторожность во внешней политике и в вопросах, касающихся украинского конфликта.

«Декларировать можно все что угодно. Но давайте смотреть на вещи здраво. Чили не присоединилась к антироссийским санкциям и не отправила оружие на Украину — для нас это главное. Резолюции [против РФ], за которые страна голосовала в ООН, не имеют юридической силы. Как только на Украине наступит мир, отношения России и Чили будут развиваться очень хорошо — все изменится в один момент», — подчеркнул он.

По мнению Мартынова, усиление правых в Латинской Америке не приведет к эскалации напряженности. Даже несмотря на наличие серьезных территориальных споров, военные конфликты исторически там очень редки.

Чили, Сантьяго Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Латинская Америка демонстрирует неизменное уважение к международному праву. Несмотря на то, что там меняются правительства с левых на правые и наоборот, это не влияет на общее стремление решать споры правовым мирным путем. Европейцам было бы полезно поучиться у Латинской Америки, как решать разного рода противоречия», — резюмировал политолог.

