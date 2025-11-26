Холод, голод, нищета, мигранты: ЕС ждет адская зима и газ втридорога

Зима только начинается, а страны Европы уже столкнулись с нехваткой газа. Их подземные хранилища, по подсчетам аналитиков, заполнены менее чем на 80% при норме в 90% — это самый низкий показатель за последние годы. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что грядущий зимний сезон может стать самым сложным для ЕС, причем в первую очередь это затронет простых граждан. В чем истинные причины проблем в Евросоюзе и как можно их решить — в материале NEWS.ru.

Почему Европе не хватает газа

Компания «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE) сообщила, что за последние дни в Европе зафиксированы рекордные объемы суточного отбора газа из подземных хранилищ (ПХГ). По состоянию на 21 ноября, общий уровень заполненности ПХГ упал ниже 80% — это один из самых маленьких показателей за последние 10 лет.

В Газпроме подчеркнули, что сезон отбора стартовал 13 октября. К тому моменту европейские ПХГ уже были заполнены лишь на 83%. В Германии и Нидерландах речь и вовсе шла о 76% и 72% соответственно. При этом, согласно требованиям Еврокомиссии, страны ЕС должны обеспечивать заполнение своих хранилищ газом на 90% в период с 1 октября по 1 декабря каждого года, однако допускается «погрешность» в 10% в случае форс-мажорных обстоятельств.

Впереди у Европы еще несколько месяцев зимних холодов. Если они окажутся длительными и сильными, а запасов топлива будет недостаточно, то надежное газоснабжение европейских потребителей окажется под вопросом, уверены в Газпроме.

Политический обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» Антон Трофимов в беседе с NEWS.ru подтвердил, что грядущая зима станет одной из самых сложных для Европы за последние годы.

«В первую очередь потому что ЕС потерпел поражение в экономическом противостоянии с США и добровольно отказался от российских энергоресурсов. На днях еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефович отрапортовал, что американский сжиженный природный газ (СПГ) занял больше половины европейского рынка — 60%. При этом цена на него куда выше, чем на российский», — подчеркнул эксперт.

Cжиженный природный газ (СПГ) Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие убытки ждут Европу этой зимой

Председатель правления Газпрома Алексей Миллер в октябре предупредил, что долгосрочные прогнозы говорят о приближении аномально холодной зимы в Европе — по его словам, регион накроют морозы, которые бывают лишь раз в 20 лет. Если температуры упадут до аномальных значений уже в грядущий зимний сезон, европейцев будет ждать высокая волатильность цен на газ, добавил Миллер.

В то же время даже самые благополучные страны ЕС сталкиваются с финансовыми трудностями. Газета Bild сообщила, что в Германии практически все города оказались на краю долговой ямы. Бюджетные расходы страны в связи с финансовой поддержкой Украины выросли настолько, что муниципалитеты ФРГ столкнулись с реальной угрозой банкротства.

К концу 2025 года совокупный дефицит бюджетов немецких городов составит €30 млрд. В связи с этим местные власти будут вынуждены сильно урезать социальные расходы. Это означает, что самые незащищенные слои населения зимой на смогут ни согреться, ни поесть досыта: они будут вынуждены экономить на самом необходимом.

По словам Трофимова, помимо расходов на украинский конфликт по европейским бюджетам бьют новые таможенные пошлины на экспорт продукции в США.

Работа таможни Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Плюс Евросоюз обещал закупить у Штатов энергоносители, в том числе ядерное топливо на $750 млрд. А еще есть обязательство по приобретению американского оружия для Киева и намерение выделить Украине $19 млрд просто „на поддержку штанов“. Туда же — субсидии на растущее число мигрантов и многое другое», — перечислил эксперт.

Однако и растущими расходами проблемы Европы не ограничиваются, добавил собеседник. Он напомнил о росте безработицы в странах ЕС — особенно в Германии, которая когда-то считалась экономическим локомотивом всего Евросоюза.

«Там уже объявлено о планах сократить порядка 200 тысяч рабочих мест, и это не финал. На что все эти люди будут покупать подорожавшую еду и платить вдвое-втрое больше прежнего за тепло и свет? Европа, пугая всех грядущей катастрофической зимой на Украине, помалкивает, что у нее самой ситуация ничуть не лучше», — подчеркнул Трофимов.

Как решить проблемы европейцев

На первый взгляд, выход из сложившейся ситуации для Европы очевиден — прекращение поддержки Украины и отмена санкций в отношении России. Это позволило бы существенно сократить военные расходы и закупать топливо по более выгодным ценам. Однако научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Сергей Караганов в беседе с NEWS.ru усомнился в готовности европейского истеблишмента решать проблемы Евросоюза.

«Во главе стран ЕС сейчас оказалась группа плохо образованных, очень индивидуализированных, забывших историю и испытывающих совершенно животную ненависть к России людей. Эту ненависть они сами старательно накачивали, потому что им нужен враг, который бы оправдывал их существование во власти. Ведь их власть абсолютно нелегитимна с точки зрения морали, политики и экономики», — заметил он.

Мигранты на улице в Польше Фото: Shutterstock/FOTODOM

По словам эксперта, нарастающий политический кризис в Европе приведет лишь к еще большей милитаризации и росту агрессии.

«Мы просто ставим неправильную задачу — пытаемся завершить конфликт на Украине. А нам нужно завершить войну с Европой, и это требует применения других методов. Пока мы еще не показали Европе край пропасти, на которой она стоит. Мы должны предпринять меры, чтобы добиться сноса европейских элит. Они сейчас находятся в отчаянном положении, потому что провалились по всем направлениям своей деятельности. И чтобы удержаться у власти, они гонят мир к третьей мировой. Нам надо этого не допустить», — подчеркнул Караганов.

Аналитик считает, что России необходимо добиться стратегического поражения Европы.

«Каким способом — это более тонкий вопрос, поэтому нужно перемещать борьбу на несколько другие уровни и геополитические театры. Будем надеяться, что мы сможем решить эту задачу без применения ядерного оружия», — подытожил Караганов.

Читайте также:

Никакой мир Европе не нужен: почему ЕС саботирует план Трампа по Украине

Конец пенсиям: Зеленский снова просит кредит у ЕС, куда ушли деньги Запада?

Трупы, паника, хаос: ВС РФ наступают по всему фронту, в чем секрет успеха