День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 02:00

Трупы, паника, хаос: ВС РФ наступают по всему фронту, в чем секрет успеха

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Подразделения ВС РФ прорвались в Гуляйполе в Запорожской области — по информации военных блогеров, наступление на город идет сразу с нескольких направлений. При этом российские войска продолжают перемалывать силы ВСУ в районах Покровска и Димитрова, а также не дают противнику прорвать окружение в Купянске. Министерство обороны РФ не комментировало эти данные. Какая сейчас обстановка на полях СВО и почему поражения украинской армии приобрели системный характер — в материале NEWS.ru.

Что сейчас происходит в Гуляйполе

Министерство обороны России 24 ноября сообщило, что село Затишье в Запорожской области перешло под контроль ВС РФ. По словам военкора Александра Коца, этот успех позволил наступающим подразделениям группировки «Восток» подойти вплотную к городу Гуляйполю.

Военный блогер Тимофей Ермаков утверждает, что сейчас российские военнослужащие наступают на населенный пункт с северо- и юго-востока. Передовым подразделениям удалось перерезать трассу Т-0401, которая соединяет Гуляйполе с Покровским.

«Также наши войска прорываются сквозь опорники с юга, от Дорожнянки. По факту активная фаза Гуляйпольской освободительной операции началась», — подчеркнул Ермаков. Министерство обороны России не подтверждало эти сведения.

Как ВС РФ наступают в Покровске и Димитрове

Telegram-канал Mash 23 ноября сообщил, что украинские военные оставили около 1000 своих бойцов в оперативном окружении в районе Красноармейска (Покровска) и Димитрова в ДНР. Минобороны РФ не подтверждало эти данные. Тем не менее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о продолжающихся городских боях в обоих населенных пунктах.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

«Если брать восточную часть Димитрова и северную часть Красноармейска, то там чуть ли не штыковые бои с личным контактом, потому что расстояния небольшие, все в рамках городской застройки происходит, все вот настолько накалено. Наши подразделения продолжают метр за метром, улицу за улицей освобождать данные населенные пункты», — указал он. Комментариев от МО РФ не поступало.

Заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru отметил, что темпы наступления российской армии за прошедшие месяцы 2025 года были достаточно высокими.

«Если говорить о первой половине года, мы наступали довольно активно, учитывая постоянное применение противником современных средств поражения — дронов, новых типов минирования, постоянных массированных обстрелов. В осенний период также наблюдается реальное продвижение на всех направлениях, включая создаваемую зону безопасности [у границ РФ]. Безусловно, хотелось бы большего, но сейчас наши силы идут по агломерациям, где есть заранее построенные укрепрайоны врага и мощные промышленные объекты с бетонными сооружениями, что влияет на темпы», — заметил эксперт.

Однако первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев напомнил NEWS.ru, что свою роль играет и другой фактор: в отличие от украинской армии российские войска стараются сберечь гражданских в районах, где завязываются бои.

«Мы стараемся, насколько это возможно, не навредить населению, ведь большая часть его, особенно в Донбассе, ждет освобождения русской армией. Отсюда и эти массированные удары по тыловой инфраструктуре ВСУ — наша задача не уничтожить, а парализовать боеспособность. Отсюда и неторопливое продвижение, мы ведь всегда еще и предлагаем противнику одуматься и сдаться. Поэтому и выигрываем меньшими силами, за счет человечности и идеи, ведущей нас в бой», — подчеркнул парламентарий.

Какая сейчас обстановка под Купянском

На прошлой неделе начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России, верховному главнокомандующему Владимиру Путину об освобождении города Купянска в Харьковской области.

Сейчас окруженные на левом берегу реки Оскол подразделения ВСУ пытаются прорваться сквозь кольцо, но терпят неудачи под ударами российских FPV-дронов группировки войск «Запад» ВС РФ. Как отмечают в Минобороны России, операторы БПЛА мастерски преодолевают средства радиоэлектронной борьбы противника и наносят точные удары по технике, тяжелым квадрокоптерам, блиндажам и живой силе ВСУ.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с NEWS.ru выделил сразу несколько причин, по которым ВС РФ продолжают активно продвигаться вперед сразу на нескольких участках фронта, в то время как украинские подразделения отступают.

«Интенсивность ударов со стороны российской армии значительно выше. Фактически мы наступаем на 80% фронта. Это оказывает сильное психологическое давление на украинских военных, вызывая у них панику. Как признаются пленные бойцы ВСУ, они не могут голову из окопа высунуть, чтобы не попасть под прицел беспилотника», — пояснил аналитик.

Кроме того, за ВС РФ — военно-техническое превосходство, подчеркнул Баранец, а российские генералы стратегически и тактически значительно опережают украинских военачальников. Доказательства этого недавно и были продемонстрированы в Харьковской области.

«Вероятно, через несколько дней мы будем говорить уже и о Красноармейске», — добавил Баранец.

Немалую роль в неудачах украинской армии играет моральное состояние, а также численность ее военнослужащих. Командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба отмечает: ВСУ сталкиваются с нехваткой мобилизованных — Киев пытается точечно «затыкать дыры», но эта стратегия обречена на провал.

Читайте также:

До Гуляйполя — пара километров: как ВС РФ наступают на Запорожье

«Солнцепек» пугает ВСУ и НАТО до колик в животе: что это за чудо-оружие

Русский Як-130M потряс Дубай: ажиотаж на Востоке и зависть на Западе

Страшнее «Орешника»: почему ракета «Новатор» так сильно испугала Запад

СВО
ВС РФ
наступление ВС РФ
тактика
Павел Воробьев
П. Воробьев
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Конфликт с Пугачевой, личная жизнь, мнение об СВО: как живет Валдис Пельш
Юрист ответил, к кому обратиться при обмане на рынке подержанных машин
Очевидцы сообщили о серии взрывов над Таганрогом
Чарли Кирка «заказал» Макрон? За что на самом деле убили соратника Трампа
Ушаков назвал имя нового генерального секретаря ОДКБ
На морском российском курорте сработала система ПВО
Дроны ВСУ атаковали поселок под Геленджиком
Трупы, паника, хаос: ВС РФ наступают по всему фронту, в чем секрет успеха
Людям старше 45 читать обязательно: предотвращаем артрит. Советы врача
«Самое нелепое»: Захарова разнесла условия ЕС по Украине
100 лет со дня рождения Нонны Мордюковой: как жила и умерла актриса
Белый дом раскрыл новый курс по поддержке Украины
Обломки БПЛА повредили два многоквартирных дома в Новороссийске
Атака ВСУ на Новороссийск: попадание БПЛА в многоэтажки, что известно
Ловила лакомства, как собака: в Самаре мать годами измывалась над дочерью
Суд изъял стратегические порты на Кубани в пользу государства
Белый дом раскрыл планы по встрече Трампа и Зеленского
Гороскоп на 25 ноября: Овнам проявить силу, а Ракам найти гармонию
Боррель заявил о потере Евросоюзом заокеанского союзника
Безруков подал иск из-за продажи масок с его лицом
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы
Регионы

Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.