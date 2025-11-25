Трупы, паника, хаос: ВС РФ наступают по всему фронту, в чем секрет успеха

Подразделения ВС РФ прорвались в Гуляйполе в Запорожской области — по информации военных блогеров, наступление на город идет сразу с нескольких направлений. При этом российские войска продолжают перемалывать силы ВСУ в районах Покровска и Димитрова, а также не дают противнику прорвать окружение в Купянске. Министерство обороны РФ не комментировало эти данные. Какая сейчас обстановка на полях СВО и почему поражения украинской армии приобрели системный характер — в материале NEWS.ru.

Что сейчас происходит в Гуляйполе

Министерство обороны России 24 ноября сообщило, что село Затишье в Запорожской области перешло под контроль ВС РФ. По словам военкора Александра Коца, этот успех позволил наступающим подразделениям группировки «Восток» подойти вплотную к городу Гуляйполю.

Военный блогер Тимофей Ермаков утверждает, что сейчас российские военнослужащие наступают на населенный пункт с северо- и юго-востока. Передовым подразделениям удалось перерезать трассу Т-0401, которая соединяет Гуляйполе с Покровским.

«Также наши войска прорываются сквозь опорники с юга, от Дорожнянки. По факту активная фаза Гуляйпольской освободительной операции началась», — подчеркнул Ермаков. Министерство обороны России не подтверждало эти сведения.

Как ВС РФ наступают в Покровске и Димитрове

Telegram-канал Mash 23 ноября сообщил, что украинские военные оставили около 1000 своих бойцов в оперативном окружении в районе Красноармейска (Покровска) и Димитрова в ДНР. Минобороны РФ не подтверждало эти данные. Тем не менее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о продолжающихся городских боях в обоих населенных пунктах.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

«Если брать восточную часть Димитрова и северную часть Красноармейска, то там чуть ли не штыковые бои с личным контактом, потому что расстояния небольшие, все в рамках городской застройки происходит, все вот настолько накалено. Наши подразделения продолжают метр за метром, улицу за улицей освобождать данные населенные пункты», — указал он. Комментариев от МО РФ не поступало.

Заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru отметил, что темпы наступления российской армии за прошедшие месяцы 2025 года были достаточно высокими.

«Если говорить о первой половине года, мы наступали довольно активно, учитывая постоянное применение противником современных средств поражения — дронов, новых типов минирования, постоянных массированных обстрелов. В осенний период также наблюдается реальное продвижение на всех направлениях, включая создаваемую зону безопасности [у границ РФ]. Безусловно, хотелось бы большего, но сейчас наши силы идут по агломерациям, где есть заранее построенные укрепрайоны врага и мощные промышленные объекты с бетонными сооружениями, что влияет на темпы», — заметил эксперт.

Однако первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев напомнил NEWS.ru, что свою роль играет и другой фактор: в отличие от украинской армии российские войска стараются сберечь гражданских в районах, где завязываются бои.

«Мы стараемся, насколько это возможно, не навредить населению, ведь большая часть его, особенно в Донбассе, ждет освобождения русской армией. Отсюда и эти массированные удары по тыловой инфраструктуре ВСУ — наша задача не уничтожить, а парализовать боеспособность. Отсюда и неторопливое продвижение, мы ведь всегда еще и предлагаем противнику одуматься и сдаться. Поэтому и выигрываем меньшими силами, за счет человечности и идеи, ведущей нас в бой», — подчеркнул парламентарий.

Какая сейчас обстановка под Купянском

На прошлой неделе начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России, верховному главнокомандующему Владимиру Путину об освобождении города Купянска в Харьковской области.

Сейчас окруженные на левом берегу реки Оскол подразделения ВСУ пытаются прорваться сквозь кольцо, но терпят неудачи под ударами российских FPV-дронов группировки войск «Запад» ВС РФ. Как отмечают в Минобороны России, операторы БПЛА мастерски преодолевают средства радиоэлектронной борьбы противника и наносят точные удары по технике, тяжелым квадрокоптерам, блиндажам и живой силе ВСУ.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с NEWS.ru выделил сразу несколько причин, по которым ВС РФ продолжают активно продвигаться вперед сразу на нескольких участках фронта, в то время как украинские подразделения отступают.

«Интенсивность ударов со стороны российской армии значительно выше. Фактически мы наступаем на 80% фронта. Это оказывает сильное психологическое давление на украинских военных, вызывая у них панику. Как признаются пленные бойцы ВСУ, они не могут голову из окопа высунуть, чтобы не попасть под прицел беспилотника», — пояснил аналитик.

Кроме того, за ВС РФ — военно-техническое превосходство, подчеркнул Баранец, а российские генералы стратегически и тактически значительно опережают украинских военачальников. Доказательства этого недавно и были продемонстрированы в Харьковской области.

«Вероятно, через несколько дней мы будем говорить уже и о Красноармейске», — добавил Баранец.

Немалую роль в неудачах украинской армии играет моральное состояние, а также численность ее военнослужащих. Командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба отмечает: ВСУ сталкиваются с нехваткой мобилизованных — Киев пытается точечно «затыкать дыры», но эта стратегия обречена на провал.

