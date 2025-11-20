«Солнцепек» пугает ВСУ и НАТО до колик в животе: что это за чудо-оружие

Американское издание Military Watch Magazine сообщило, что тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» играют одну из ведущих ролей в действиях российских сил на Украине. Что это за оружие, как оно действует, почему вызывает панику в рядах ВСУ и зачем Запад признает его достоинства — в материале NEWS.ru.

Как на Западе охарактеризовали ТОС-1А «Солнцепек»

Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» играют одну из ведущих ролей в действиях российских сил на Украине, сообщило американское издание Military Watch Magazine, комментируя поставку очередной партии этого оружия ВС РФ.

«Российские войска радиационной, химической и биологической защиты получили новую партию термобарических реактивных артиллерийских систем ТОС-1А „Солнцепек“ от крупнейшего в мире танкостроительного завода „Уралвагонзавод“, поскольку эти машины продолжают играть центральную роль в продвижении российских войск на украинском театре военных действий», — отметило издание.

Как ВС РФ применяют ТОС-1А «Солнцепек»

Ранее ТОС называли «чудо-оружием», напомнил NEWS.ru редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков.

«ТОС является штатным вооружением войск радиационной, химической и биологической защиты. Подразделения РХБЗ, оснащенные системой „Солнцепек“, активно применяются на линии боевого соприкосновения. Это система, которая использует реактивные снаряды большой мощности с термобарическими зарядами», — пояснил эксперт.

По его словам, эти снаряды способны поражать цели на дальности около 10 км. Основное предназначение термобарических снарядов — выжигание местности, зараженной биологическими или химическими веществами. Высокая температура, создаваемая при их взрыве, уничтожает любые опасные агенты. Однако в условиях специальной военной операции ТОС применяются для других целей: уничтожения сильно защищенных укрепрайонов и фортификационных сооружений, в которых укрывается противник.

«ТОС выжигают кислород в зоне применения, что приводит к гибели всего живого. Воздействуют на бронетехнику, вызывают детонацию складов с боеприпасами за счет высоких температур и взрывной волны», — перечислил Леонков.

Военнослужащий подразделения РХБЗ группировки войск «Запад» у тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» в зоне проведения специальной военной операции Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Как действует ТОС, и почему ее боятся ВСУ

Согласно открытым данным, системы ТОС-1А «Солнцепек» и модернизированная версия ТОС-2 «Тосочка» используют неуправляемые ракеты с дальностью полета до шести либо 10 км. Термобарические снаряды распыляют в воздухе мелкодисперсную взвесь горючего вещества, быстро (за 1–2 секунды) проникающего в любые помещения, где есть хоть малейшая щель (окопы, блиндажи, подвалы, здания).

Затем взвесь подрывается взрывом боеголовки и моментально сгорает, выжигая весь воздух в распыленном объеме. При этом создается температура до трех тысяч градусов Цельсия, а также эффект перемены избыточного давления: сначала взрывная волна от взрыва и сгорания пиросмеси, затем вакуум на месте сгоревшего воздуха, потом резкое «схлопывание» под давлением окружающего воздуха.

Сочетание этих факторов приводит к 100-процентной гибели всего живого в зоне взрыва и разрушению большинства типов зданий и сооружений.

Эффективных способов защиты от действия ТОС ни в одной армии мира до сих пори не разработано, поэтому использование этого оружия вызывает панику в попавших под обстрел подразделениях. Залп одной установки «Тосочки» или «Солнцепека» позволяет поразить площадь в два-три футбольных поля.

Чем ВС РФ могут заменить ТОС-1А «Солнцепек»

По словам Леонкова, разрабатывается новая версия ТОС. «Последняя модернизация представляет собой ТОС-3 „Дракон“, установленную на колесном шасси. Она имеет меньше направляющих, но усовершенствованный боеприпас, увеличивающий дальность стрельбы до 15–20 км. Разрабатываются системы с дальностью до 40 км, аналогичные „Градам“ и „Торнадо“, но с более мощным боевым зарядом». — сказал эксперт.

Издание «Военное обозрение» отмечало, что ТОС-3 «Дракон» может быть выполнено на шасси танка «Армата». Кроме того, сообщалось об испытаниях варианта ТОС-1А на шасси танка Т-80.

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец рассказал NEWS.ru, что основное направление модернизации ТОС определилось уже давно.

ТОС-1А «Солнцепек» Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

«Усиление эффективности ТОС, безусловно, пойдет, как и ранее, по пути увеличения дальности и мощности боеприпасов. Можно утверждать что „Тосочка“ — самое козырное оружие, с помощью которого мы хорошо выжигаем опорные пункты врага и продвигаемся дальше. Но чтобы обезопасить сами установки, надо дать им возможность стрелять как можно дальше от линии фронта», — сказал Баранец.

Зачем Запад признает мощь ТОС

По словам Баранца, материал в Military Watch Magazine и подобные ему являются «довольно примитивным пропагандистским шагом Запада».

«Это пропагандистский шаг. Это совершенно понятно: мол, вот видите, у Путина какое оружие? Значит, надо давать Зеленскому аналогичное, для того чтобы Путин не победил Украину на поле боя. Вот только в этом примитивный и прямой смысл публикаций», — пояснил Баранец.

