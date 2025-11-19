Военэксперт объяснил, почему на Западе восхищаются оружием России Полковник Баранец: Запад восхищается оружием РФ, чтобы выпрашивать деньги на ВСУ

Статьи в западных СМИ, которые открыто восхваляют мощь российских вооружений, стали одним из инструментов западной пропаганды, сказал NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, такие публикации рассчитаны на представителей западного общества, готовых давать деньги на снабжение Украины.

Это довольно примитивный пропагандистский шаг Запада: мол, вот видите, какое у Путина оружие? Значит, надо давать Украине аналогичное, чтобы Россия не победила ее на поле боя. В этом кроется примитивный и прямой смысл публикаций, — пояснил Баранец.

Ранее американское издание Military Watch Magazine сообщило, что тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» играют значимую роль в действиях российских сил на Украине. Так в журнале прокомментировали поставку очередной партии «Солнцепеков» ВС России.

До этого стало известно, что Ростех проводит испытания модернизированной версии ТОС на базе танка Т-80. В этой модификации предусмотрен ряд улучшений, которые обеспечивают большую дальность, точность и автоматизацию процессов.