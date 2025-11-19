Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 19:52

Военэксперт объяснил, почему на Западе восхищаются оружием России

Полковник Баранец: Запад восхищается оружием РФ, чтобы выпрашивать деньги на ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Статьи в западных СМИ, которые открыто восхваляют мощь российских вооружений, стали одним из инструментов западной пропаганды, сказал NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, такие публикации рассчитаны на представителей западного общества, готовых давать деньги на снабжение Украины.

Это довольно примитивный пропагандистский шаг Запада: мол, вот видите, какое у Путина оружие? Значит, надо давать Украине аналогичное, чтобы Россия не победила ее на поле боя. В этом кроется примитивный и прямой смысл публикаций, — пояснил Баранец.

Ранее американское издание Military Watch Magazine сообщило, что тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» играют значимую роль в действиях российских сил на Украине. Так в журнале прокомментировали поставку очередной партии «Солнцепеков» ВС России.

До этого стало известно, что Ростех проводит испытания модернизированной версии ТОС на базе танка Т-80. В этой модификации предусмотрен ряд улучшений, которые обеспечивают большую дальность, точность и автоматизацию процессов.

СВО
ВС РФ
огнемет
Солнцепек
вооружения
Павел Воробьев
П. Воробьев
Дмитрий Горин
Д. Горин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Девочка тащит»: Безрукова объяснила бешеную славу Пересильд-младшей
Песков подтвердил готовность Москвы к переговорам по Украине
Погряз в судах: что происходит с Киркоровым, будут ли корпоративы с певцом
«Блат»: Гордон высказалась о решении суда в пользу Долиной
«Всегда будет мало»: Путин о продлении человеческой жизни
ЛУКОЙЛ раскрыл свои планы по активам в европейской стране
Путин обозначил сроки проведения прямой линии
Путин раскрыл, что для России недопустимо в сфере ИИ
Балалаечник-душитель и педофил-патологоанатом: главные ЧП дня
Раскрыто содержание плана США по завершению конфликта на Украине
Прокуратура Польши предъявила обвинения двум диверсантам-украинцам
Агурбаш рассказала о главном предназначении женщин
Путин предложил создать штаб для управления сферой ИИ
В России рассказали, как ИИ поможет в обработке обращений к Путину
Агурбаш рассказала трогательную историю о создании главного хита
Путин обратил внимание на «боль» футбольных болельщиков
Население меньше Химок: сборная Кюрасао впервые вышла на ЧМ по футболу
Агурбаш рассказала о своих правилах воспитания
Солист «Иванушек» объяснил феномен Кадышевой
Путин заявил о важности «фронтального внедрения» отечественных технологий
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте
Происшествия

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.