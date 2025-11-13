Ростех испытал обновленные огнеметные системы для ВС РФ

Ростех проводит испытания модернизированной версии тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» на базе танка Т-80, сообщили в пресс-службе корпорации. На данной модификации введен ряд улучшений, которые обеспечивают большую дальность, точность и автоматизацию процессов.

Системы еще до модернизации показали свою высокую эффективность в бою: в зоне специальной военной операции «Солнцепеки» эффективно уничтожают укрепленные опорные пункты противника, пункты управления БПЛА и бронетехнику. В преддверии Дня войск РХБЗ военным также передали очередную партию огнеметных систем на базе танков Т-72.

На одной из систем работники предприятия нанесли надпись «За Кириллова!» в честь бывшего начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Он внес неоценимый вклад в создание, принятие на вооружение и модернизацию этих огнеметных систем.

Ранее сообщалось, что «Уралвагонзавод» начал производство специализированных танков для арктических условий на базе Т-80. По словам директора концерна Александра Потапова, большая территория России требует специальной техники, а газотурбинные машины уже доказали свою эффективность в условиях Крайнего Севера.