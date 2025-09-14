Празднование Дня города в Москве
В России наладили выпуск арктических танков на базе Т-80

Директор УВЗ Потапов: начато производство арктических танков на базе Т-80

Концерн «Уралвагонзавод» Концерн «Уралвагонзавод» Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/Global Look Press

Концерн «Уралвагонзавод» начал производство специализированных танков для арктических условий на базе Т-80, сообщил директор предприятия Александр Потапов в программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда». По его словам, большая территория России требует специальной техники, а газотурбинные машины уже доказали свою эффективность в условиях Крайнего Севера.

Газотурбинные танки, помимо сегодняшней ситуации, хороши еще и в арктической зоне. Машина на базе шасси Т-80 крайне нужна и крайне востребована, — подчеркнул он.

Ранее Минобороны России сообщило о том, что Северный флот ВМФ России поразил условного противника в Баренцевом море с применением гиперзвукового оружия. По данным ведомства, экипаж фрегата «Адмирал Головко» ударил по мишени ракетой «Циркон».

До этого состоялась торжественная церемония подъема флага Военно-морского флота России на новейшем боевом ледоколе на главной базе Северного флота. Головной патрульный корабль ледового класса проекта 23550 «Иван Папанин» официально введен в состав ВМФ.

