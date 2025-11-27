День матери
27 ноября 2025 в 12:26

Российские танкисты высоко оценили боевые возможности Т-80 БВМ

Командир танка Моряк: Т-80 БВМ надежен и точен, как снайперская винтовка

Т-80 БВМ Т-80 БВМ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Танк Т-80 БВМ отличается высокой надежностью и точностью, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира боевой машины с позывным Моряк. Он отметил, что экипаж его танка успешно выполнил боевую задачу по уничтожению оборудованного пункта противника.

Танк Т-80 БВМ — надежный аппарат, никогда не подводит, стреляет точно, как снайперская винтовка, — сказал Моряк.

По его словам, экипажу способствовал дождь — БПЛА в такую погоду не летают. Танк совместно с расчетами беспилотников поддерживал пехоту. Моряк добавил, что экипаж живет и работает «как одна семья».

Ранее координатор подполья Сергей Лебедев заявил, что российская армия уничтожила в Харьковской области до пяти танков Abrams. По его словам, боевые машины удалось ликвидировать вместе с личным составом ВСУ. В Минобороны эти данные не комментировали.

До этого перешедший на сторону России бывший военнослужащий ВСУ раскрыл необычный способ применения немецких танков Leopard украинской армией. По словам бойца с позывным Сова, эти машины используются исключительно для эвакуации раненых с поля боя. Он отметил, что для боевых задач ВСУ предпочитают использовать американские БТР MaxxPro и польские боевые машины пехоты.

Т-80
танки
танкисты
ВС РФ
СВО
спецоперация
