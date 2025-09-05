«Особенный проект»: ВМФ России пополнился уникальным кораблем

Торжественная церемония подъема флага Военно-морского флота России на новейшем боевом ледоколе состоялась в главной базе Северного флота, передает ТАСС. Головной патрульный корабль ледового класса проекта 23550 «Иван Папанин» официально введен в состав ВМФ РФ.

На мероприятии присутствовало высшее командование военно-морских сил во главе с главнокомандующим. Адмирал Александр Моисеев отметил уникальность данного проекта и сложность технических решений, реализованных при строительстве корабля.

Корабль «Иван Папанин» — особенный проект. При его строительстве были внедрены сложные технические решения, некоторые из них не имеют аналогов в мировом судостроении. Правильность их реализации в полном объеме подтверждена в ходе проведения испытаний, — сказал Моисеев.

Судно было разработано специалистами конструкторского бюро «Алмаз», входящего в состав Объединенной судостроительной корпорации. Непосредственное строительство головного корабля серии осуществлялось на мощностях «Адмиралтейских верфей».

Корабль обладает впечатляющими техническими характеристиками и многофункциональными возможностями. Его водоизмещение составляет около девяти тысяч тонн, а дальность плавания достигает 10 тысяч миль при автономности до 70 суток.

«Иван Папанин» представляет собой уникальную комбинацию качеств патрульного корабля, ледокола и буксира. Он способен выполнять широкий спектр задач в арктическом регионе, включая охрану водных ресурсов, конвоирование судов и проведение спасательных операций.

Ранее сообщалось, что Национальный научный фонд США намерен списать единственный исследовательский ледокол Nathaniel B. Palmer. Это решение ослабит климатические исследования и позиции США в Антарктике. Отмечается, что без Palmer американские ученые лишатся морского доступа к ключевым районам континента, влияющим на повышение уровня моря.