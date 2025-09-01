День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 18:20

США спишут единственный ледокол для изучения Антарктики

NBC: списание ледокола подрывает позиции США в Антарктике

Ледокол Nathaniel B. Palmer Ледокол Nathaniel B. Palmer Фото: b72/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Национальный научный фонд США планирует вывести из эксплуатации свой единственный исследовательский ледокол Nathaniel B. Palmer, сообщает NBC News. Это решение подрывает изучение климата и позиции страны в Антарктике.

Как отмечает канал, вывод судна оставит американских ученых без морского доступа к ключевым регионам Антарктиды, вносящим вклад в повышение уровня моря. Palmer был критически важен для изучения экологии, круговорота углерода и таяния ледников. Решение принято на фоне политики администрации президента США Дональда Трампа по сокращению финансирования климатической науки. Ученые опасаются, что страна ослабляет присутствие в регионе, пока Китай и Россия наращивают свои полярные программы.

В фонде ссылаются на предложенное сокращение бюджета на 55%, однако эксперты отмечают, что процесс списания начался до утверждения окончательного бюджета конгрессом.

Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на собственный анализ сообщило, что жесткий курс Трампа в отношении России может негативно сказаться на позициях Штатов в Арктике. По мнению авторов, действия Белого дома усиливают взаимодействие между Россией и Китаем в регионе.

ледоколы
США
Дональд Трамп
Антарктида
