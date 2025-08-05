Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 августа 2025 в 17:21

На Западе предупредили Трампа о риске потерять Арктику

FP: политика Трампа ослабляет позиции США в Арктике

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/CNP/Global Look Press

Более жесткий курс президента США Дональда Трампа на изоляцию России может подорвать влияние Вашингтона в Арктике, пишет издание Foreign Policy со ссылкой на собственный анализ. По мнению авторов, действия Белого дома только усиливают взаимодействие между Россией и Китаем в регионе.

Позиция администрации Трампа в отношении России несет в себе значительные риски. <...> Это становится очевидно, если взглянуть за пределы непосредственного контекста войны на Украине. <...> Москва укрепляет свое влияние в Арктике и остается доминирующим региональным игроком, — говорится в публикации.

Как считает автор статьи, Арктика становится полем для сближения Москвы и Пекина, в том числе на фоне энергетических и логистических проектов. При этом политика полной конфронтации с Кремлем может обернуться для Вашингтона стратегическими потерями. В качестве альтернативы предлагается точечное сотрудничество с Россией.

Ранее американист Михаил Синельников-Оришак заявил, что отказ России от ультиматума Трампа не приведет к серьезным последствиям. По его оценке, у США нет действенных рычагов давления, а российская экономика не пострадает. Эксперт отметил, что российский президент Владимир Путин имеет возможность отвергнуть требования — ситуация на линии фронта не изменится.

Дональд Трамп
Арктика
Россия
Китай
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вспышка опасного заболевания унесла еще одну жизнь в Нью-Йорке
Олимпийская чемпионка напала на возлюбленного
В Госдуме предложили новый способ борьбы с разводами
Нерд — это новый крутой? Значение и эволюция термина
Трамп поднялся на крышу Белого дома в поисках «места для размещения ракет»
Школьник получил ожоги после игр с бутылкой и зажигалкой
Саманта Смит: правда и мифы о гибели «девочки, которая не боялась СССР»
Гидроцикл снес двух российских школьниц в Японском море
Покупатели популярных влажных салфеток массово подхватили опасную болезнь
Участники бонусной программы «Аэрофлота» не могут потратить мили
В Минспорте анонсировали масштабное изменение в российском футболе
Родителей матерящихся подростков предложили наказывать штрафом
В Дании потребовали убрать «порнографическую» русалку
Выбивает слезу: хреновина с черносливом для истинных ценителей
Кадыров раскрыл состояние своего здоровья
Крестник Матвиенко предложил две кандидатуры на звание врага народа России
Военэксперт рассказал о начале уличных боев в Купянске
Ушел из жизни бывший президент Румынии Илиеску
Украина усилила репрессии против «отмененного» продюсера Quest Pistols
В РПЦ раскрыли число находящихся в зоне СВО священников
Дальше
Самое популярное
Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи
Общество

Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин
Общество

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.