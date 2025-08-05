На Западе предупредили Трампа о риске потерять Арктику

Более жесткий курс президента США Дональда Трампа на изоляцию России может подорвать влияние Вашингтона в Арктике, пишет издание Foreign Policy со ссылкой на собственный анализ. По мнению авторов, действия Белого дома только усиливают взаимодействие между Россией и Китаем в регионе.

Позиция администрации Трампа в отношении России несет в себе значительные риски. <...> Это становится очевидно, если взглянуть за пределы непосредственного контекста войны на Украине. <...> Москва укрепляет свое влияние в Арктике и остается доминирующим региональным игроком, — говорится в публикации.

Как считает автор статьи, Арктика становится полем для сближения Москвы и Пекина, в том числе на фоне энергетических и логистических проектов. При этом политика полной конфронтации с Кремлем может обернуться для Вашингтона стратегическими потерями. В качестве альтернативы предлагается точечное сотрудничество с Россией.

Ранее американист Михаил Синельников-Оришак заявил, что отказ России от ультиматума Трампа не приведет к серьезным последствиям. По его оценке, у США нет действенных рычагов давления, а российская экономика не пострадает. Эксперт отметил, что российский президент Владимир Путин имеет возможность отвергнуть требования — ситуация на линии фронта не изменится.