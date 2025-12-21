Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 17:56

«Уникальны»: на Западе признали превосходство российских ледоколов

Telegraph: российские атомные ледоколы превосходят все западные аналоги

Атомный ледокол «50 лет Победы» Атомный ледокол «50 лет Победы» Фото: Илья Тимин/РИА Новости
Российские атомные ледоколы превосходят все западные аналоги, пишет газета Telegraph. Издание подчеркивает, что ни одна страна в мире не может сравниться с РФ в этой сфере и, соответственно, в освоении Арктики.

Российские атомные ледоколы <…> уникальны и намного мощнее всего, что может предложить Запад, — говорится в материале.

Отмечается, что лишь Россия располагает атомным ледокольным флотом мирового масштаба. Эти суда находятся в ведении федерального государственного унитарного предприятия «Атомфлот», которое подчиняется Росатому.

Компания реализует разнообразные проекты: обеспечивает транспортировку грузов вдоль Северного морского пути, помогает осваивать месторождения полезных ископаемых в Арктике и поддерживает работу российских портов, расположенных в регионах с суровыми климатическими условиями.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что для развития Арктики необходимо создать специальную государственную корпорацию. По его мнению, такая структура сможет выпускать арктические облигации для финансирования ключевых проектов при государственных гарантиях.

Россия
ледоколы
корабли
Арктика
