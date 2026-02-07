Сотрудника московского аэропорта арестовали за финансирование терроризма Суд отправил в СИЗО инспектора аэропорта в Москве за финансирование терроризма

Столичный суд арестовал инспектора службы авиабезопасности одного из московских аэропортов по обвинению в финансировании терроризма, передает ТАСС со ссылкой на поступившие документы. Точная сумма не раскрывалась. Мужчина полностью признал свою вину и активно сотрудничает со следствием.

В качестве меры пресечения суд избрал содержание под стражей на два месяца. За подобное преступление законодательство предусматривает крайне суровое наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы.

Дал признательные и полные показания, сотрудничает со следствием, — следует из судебных документов.

Попытка защиты обжаловать арест в Московском городском суде не увенчалась успехом. Апелляционная инстанция признала решение первой инстанции законным и обоснованным, оставив обвиняемого в СИЗО.

Ранее в Туле 32-летнего местного жителя приговорили к 12 годам и шести месяцам лишения свободы по уголовному делу о государственной измене. Мужчина перевел средства иностранной организации, действующей против безопасности РФ. Максимальная санкция по статье предусматривает пожизненное лишение свободы.