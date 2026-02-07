Зимняя Олимпиада — 2026
07 февраля 2026 в 07:00

Морозы до −44, редкие оттепели: какой будет погода в России 9–15 февраля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В европейской части России по-прежнему будут хозяйничать морозы и снегопады, хотя тут не обойдется без погодных сюрпризов и рекордов. За Уралом, особенно на юге Сибири и на Дальнем Востоке, зима также не перестает удивлять. Подробнее о погоде в РФ на неделе с 9 по 15 февраля NEWS.ru рассказала научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.

В какие регионы РФ придет очередное похолодание

В Москве с понедельника начнется похолодание. На протяжении недели ожидаются небольшие снегопады. Днем 9 февраля температура будет держаться около −7–9 градусов. В ночь на вторник — −13–18 градусов, в дневные часы — −8–13 градусов. Ночью в среду подморозит до −22 градусов. В четверг и пятницу в ночное время ожидается −11–16 градусов, днем немного потеплеет — столбики термометров поднимутся до −4–9 градусов. В выходные в Московском регионе опять начнется похолодание: по ночам будет −14–19 градусов, днем — −5–10 градусов.

В Смоленской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Костромской и Владимирской областях температурный фон ожидается ниже климатической нормы. В понедельник и вторник здесь будет −10–16 градусов, в среду — −8–13 градусов, в четверг — −4–10 градусов. На протяжении всего периода прогнозируется небольшой снег.

В Рязанской, Тульской, Калужской, Орловской и Брянской областях будет несколько холоднее, чем в северных регионах Центрального федерального округа. В понедельник и вторник днем столбики термометров покажут −11–16 градусов, в среду — −12–17 градусов. В последующие сутки потеплеет до −3–10 градусов. По ночам может подмораживать до −25 градусов. Средняя температура в этих регионах будет на семь градусов ниже климатической нормы. При этом здесь ожидаются снегопады, которые усилятся во второй половине недели.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Тамбовской, Липецкой, Курской, Воронежской и Белгородской областях в течение недели пройдут небольшие снегопады. В этих регионах будут держаться довольно существенные для Центрального Черноземья холода со средней температурой ниже климатической нормы на восемь градусов. В начале недели в дневные часы здесь может подморозить до −13 градусов, во вторник местами до −17 градусов, а в среду — до −20 градусов. С четверга холода немного отступят, и дневная температура будет находиться в диапазоне −8–13 градусов.

Где в России ждут снегопады и морозы

В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях в отдельные дни ожидается умеренный снег. Днем в понедельник температура будет колебаться в диапазоне −5–12 градусов. Во вторник ожидается небольшое потепление, а в четверг — похолодание до −13 градусов.

В Республике Коми, Ненецком автономном округе и Архангельской области пройдут снегопады, дневная температура будет держаться в диапазоне −5–12 градусов, по ночам может подморозить до −24 градусов.

В Чувашии, Удмуртии, Марий-Эл, Пермском крае, Кировской и Нижегородской областях днем столбики термометров будут показывать −11–16 градусов, по ночам — до −24 градусов. Во второй половине недели немного потеплеет. В дневные часы ожидается −8–13 градусов, по ночам — до −18 градусов. Всю неделю здесь будут идти снегопады, наиболее интенсивные — в четверг.

В Татарстане, Башкортостане, Мордовии, Самарской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской и Оренбургской областях в понедельник будет относительно тепло — −4–9 градусов днем, −11–16 градусов ночью. Во вторник днем похолодает до −9–11 градусов, а в среду местами температура будет опускаться до −19 градусов, по ночам — до −25 градусов. В четверг днем она может колебаться в большом диапазоне — от −5 до −16 градусов. А по ночам будет холодать до −23 градусов. Всю неделю здесь ожидается небольшой снег.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В каких регионах РФ будет относительно тепло

В Калмыкии, Астраханской, Ростовской и Волгоградской областях в понедельник ожидается от нуля до −5 градусов днем, ночью температура может опускаться до −8 градусов. Местами в среду днем возможно потепление до +4 градусов, а по ночам столбики термометров могут показывать до −17 градусов. Осадки здесь возможны, в зависимости от температурного фона, в виде снега, мокрого снега и дождя.

В Краснодарском крае и Адыгее в понедельник днем будет тепло — +6–10 градусов. Во вторник температура может опуститься до отрицательных значений: она будет колебаться от −2 до +9 градусов. Во второй половине недели местами ожидается до +14 градусов. В понедельник и вторник пройдут дожди.

В Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа в понедельник температура достигнет +3–9 градусов, во вторник будет колебаться от нуля до +5 градусов. В четверг и последующие сутки потеплеет до +12 градусов. Дожди и местами мокрый снег возможны 9, 10 и 12 февраля. На Ставрополье и в Кабардино-Балкарии сильные осадки прогнозируются в понедельник.

Где будет теплее климатической нормы

На Ямале и в Ханты-Мансийском автономных округах в начале недели днем ожидается −10–15 градусов, по ночам — до −28 градусов. В среду и четверг днем температура может опускаться до −21 градуса, а по ночам — до −34 градусов. В начале недели возможны умеренные снегопады, ближе к выходным они ослабеют.

В Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областях в понедельник и вторник пройдут снегопады. Днем температура воздуха будет держаться в районе −5–10 градусов, а по ночам она будет опускаться до −20 градусов. В последующие сутки осадки прекратятся, но подморозит до −13–18 градусов днем. В ночные часы столбики термометров покажут −28 градусов.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Омской, Томской, Новосибирской областях, а также в Алтайском крае будет существенно теплее, чем обычно бывает в это время года. В понедельник температура местами может подняться до +3 градусов, но в целом она будет держаться в диапазоне от нуля до −9 градусов, ночью — до −19 градусов. Во вторник и среду может потеплеть до +7 градусов, но в ночные часы ожидается −6–11 градусов. В четверг похолодает до −5–10 градусов днем и до −15 градусов ночью. Наиболее интенсивные осадки здесь ожидаются 10–11 февраля: за двое суток может выпасть до 15 сантиметров снега.

На юге Красноярского края, в Туве, Хакасии, Республике Алтай и Кемеровской области в начале недели днем преобладающая температура составит около −10 градусов, а местами на Алтае будет аномально тепло — до +2 градусов. В ночные часы подморозит до −23 градусов. Во вторник термометры покажут от −4 до +1 градуса, местами до +7 градусов, в среду — от +1 до +8 градусов. Ближе к выходным похолодает до −1–6 градусов, при этом в ночное время будет мороз — −12–20 градусов. Ежедневно здесь ожидаются сильные снегопады и мокрый снег, наиболее интенсивные осадки — на юге Красноярья и в Хакасии.

На севере Красноярского края погода будет теплее нормы, но довольно морозной. В понедельник днем здесь ожидается −11–18 градусов, а в четверг — −5–12 градусов. По ночам — −27–32 градуса. Поскольку погоду здесь определяет циклон, не обойдется без снегопадов.

Где будут метели и оттепели

В Якутии преобладающая температура днем будет держаться в диапазоне −15–20 градусов, со вторника по четверг — −25–30 градусов. По ночам подморозит до −36 градусов. В отдельных районах на востоке республики — до −44 градусов. Местами пройдет небольшой снег. На севере Якутии — метели.

В Бурятии погода ожидается теплее климатической нормы. В южных районах республики столбики термометров в начале недели покажут около −6 градусов, на севере — −15 градусов. С середины периода потеплеет, на юге начнется оттепель до +3 градусов, а на севере будет около −12 градусов. В отдельные дни ожидается небольшой и умеренный снег.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На юге Забайкалья в понедельник и вторник днем термометры покажут −4 градуса, на севере — −16–18 градусов. В четверг на юге потеплеет до +3 градусов, на севере будет −12 градусов. Осадки здесь не ожидаются.

В Магаданской области температура будет выше климатической нормы. На побережье — около −5 градусов, в континентальных районах — −10–15 градусов, по ночам — до −21 градуса. Всю неделю ожидаются снегопады, наиболее интенсивные — во вторник. Не исключены метели и ветер с порывами до 17–22 метров в секунду.

Над Камчаткой будет господствовать циклон, в северных районах полуострова ожидаются сильные снегопады, на юге также осадки. В южных районах температура воздуха будет колебаться от −5 до +1 градуса, в четверг похолодает до −6 градусов.

Какая погода будет на востоке России

В Амурской области в начале периода днем в южных районах максимальная температура составит −4–6 градусов, а на севере — −15–20 градусов, в ночные часы временами до −27 градусов. Преимущественно без осадков.

На юге Хабаровского края в начале недели в дневное время будет около −8 градусов, со вторника по пятницу — −3–5 градусов. В четверг возможен умеренный снег.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Приморье в континентальных районах днем 9–10 февраля термометры покажут около −10 градусов, на побережье — до +1 градуса, по ночам минимальная температура не опустится ниже −21 градуса. В среду и четверг в континентальной части края ожидается около −5 градусов, в прибрежной — до +3 градусов, в ночное время — до −17 градусов. Осадки в виде снега и мокрого снега пройдут в понедельник и среду.

