Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 13:00

Синоптик спрогнозировал продолжение морозов и снегопадов в центре страны

Синоптик Семенов спрогнозировал снежный февраль с резкими перепадами температуры

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В феврале 2026 года россиян ожидают резкие перепады температур и достаточно сильные осадки, рассказал NEWS.ru синоптик Михаил Семенов. По его словам, в европейской части страны продолжат бушевать циклоны.

С большой долей вероятности, они принесут снегопады, штормовые ветра и гололед. В итоге погода окажется довольно холодной и не особо комфортной, - заявил специалист.

Он также сообщил, что на Урале и в регионах Сибири финальный аккорд зимы в целом будет стандартным: ожидается снежная и морозная погода. По данным Семенова, температура будет колебаться от −10 до – 20 градусов. Он пояснил, что в середине месяца в Москве возможна оттепель, однако позднее, ближе к завершению февраля, ожидается значительное похолодание.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале сообщил, что весна в 2026 году придет вовремя или даже раньше срока. По его словам, новой волны экстремальных морозов на территории Центральной России не предвидится. Он пояснил, что «в Москве зима будет жить еще шесть недель, после чего передаст эстафету метеовесне, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво станет превышать нулевую отметку».

февраль
погода
прогноз погоды
синоптик
снегопады
Михаил Прибыловский
М. Прибыловский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нутрициолог дала советы, как начать заниматься спортом без стресса
Коллеги Жильцовой проигнорировали церемонию прощания с диктором
Раскрыто количество погибших в результате взрыва в пакистанской мечети
Погода в Москве в субботу, 7 февраля: ждать ли сильного ветра и холода
Французский экс-министр оказался в центре скандала из-за связей с Эпштейном
Кубинский боец UFC сразится с россиянином на турнире лиги кулачных боев
Лавров связал покушение на генерала МО с желанием Киева сорвать переговоры
Хакеры вновь атаковали сайт движения Медведчука
Скелет в лесу: женщина забила мужа молотком и пригласила дочь в гости
Политолог раскрыл судьбу Стармера из-за скандала вокруг файлов Эпштейна
Лавров заявил о готовности России обсудить с США вопросы безопасности
Лавров указал, из чего будет исходить Россия после истечения срока ДСНВ
IT-эксперт раскрыл, опасно ли отвечать на неизвестные иностранные номера
Турецкая актриса Ханде Эрчел ответила критикам своей актерской игры
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 6 февраля, фото, видео
Стало известно, когда разработают договор на смену ДСНВ
Посол высказался о проблемах Армении и ОДКБ
Популярная певица призналась, что пила обезболивающие на «Грэмми»
Дипломат призвал Армению учитывать реалии при выборе партнеров
Посол оценил готовность России участвовать в проекте «Маршрут Трампа»
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.