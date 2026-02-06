Синоптик спрогнозировал продолжение морозов и снегопадов в центре страны

В феврале 2026 года россиян ожидают резкие перепады температур и достаточно сильные осадки, рассказал NEWS.ru синоптик Михаил Семенов. По его словам, в европейской части страны продолжат бушевать циклоны.

С большой долей вероятности, они принесут снегопады, штормовые ветра и гололед. В итоге погода окажется довольно холодной и не особо комфортной, - заявил специалист.

Он также сообщил, что на Урале и в регионах Сибири финальный аккорд зимы в целом будет стандартным: ожидается снежная и морозная погода. По данным Семенова, температура будет колебаться от −10 до – 20 градусов. Он пояснил, что в середине месяца в Москве возможна оттепель, однако позднее, ближе к завершению февраля, ожидается значительное похолодание.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале сообщил, что весна в 2026 году придет вовремя или даже раньше срока. По его словам, новой волны экстремальных морозов на территории Центральной России не предвидится. Он пояснил, что «в Москве зима будет жить еще шесть недель, после чего передаст эстафету метеовесне, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво станет превышать нулевую отметку».