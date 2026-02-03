Похолодало до -30. Когда будет оттепель? Прогноз погоды в Москве на февраль

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала нынешней зимы, сообщили синоптики. Какая погода в столице, что в Санкт-Петербурге, чего ждать в феврале, будет ли оттепель?

Где начались аномальные морозы в России, сколько градусов в Москве

Синоптики сообщают, что зона аномальных морозов охватила большую часть европейской территории России. Так, в ночь на 3 февраля в Серебряных Прудах в Подмосковье была зафиксирована температура в минус 30,0 градуса. В Ново-Иерусалиме, Мелихово, Черустях и Зарайске было холоднее минус 29.

В Москве температура сильно различалась по районам: на базовой станции ВДНХ ночной минимум составил минус 21,6 градуса, на Балчуге было минус 17,8, в МГУ минус 25,3. В Новой Москве в Михайловском температура опускалась до минус 28,9.

Метеоролог Татьяна Позднякова отметила, что 30-градусные морозы в европейской части России уже зафиксировали в Тамбове, Липецке, Иваново, Рязанской и Пензенской областях, а также в Нижегородской, Орловской и Ульяновской областях, Кировском и Архангельском регионах. Аномальные морозы до минус 25 градусов ожидаются в Калининграде, где обычно в феврале погода напоминает весеннюю, отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Самая низкая температура была отмечена в Коми: минус 38,2 градуса. Холоднее нормы ожидаются погода в феврале в Крыму и на Черноморском побережье.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус указал, что температура в начале февраля в Москве на 9-10 градусов ниже климатической нормы.

«Температура воздуха в Москве 3 февраля минус 14-16 градусов, по области минус 13-18. Атмосферное давление выше нормы. В среду без существенных осадков, ночью минус 19-21 градусов, днем минус 11-13», — прогнозирует Леус в своем Telegram-канале.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Когда начнется оттепель, какая погода будет в Москве в феврале

Синоптики сходятся в том, что в ближайшие недели аномальные морозы не покинут Москву. При этом ночь на пятницу, 6 февраля, может обновить рекорд холода для этой зимы.

«Впереди нас ожидает еще более морозный период. И в среду, и в четверг ночная температура в Москве будет также в пределах минус 21-23, а по области возможно понижение до минус 28 градусов, что на 10-12 градусов ниже климатической нормы», — предупредила Позднякова.

6-7 февраля мороз ненадолго отступит из-за смещения антициклона, однако оттепели ждать не стоит: дневные температуры не поднимутся выше минус 10-12 градусов. Foreca прогнозирует хороший снегопад — на выходных выпадет более 14 мм осадков (почти 40% месячной нормы).

«После небольшого снежного потепления в выходные следующие 10 дней в Москве вновь будут холоднее нормы, но уже не на 11-13 градусов, а на 6-7: по ночам температура в столице будет опускаться до минус 12-17, днем ожидается минус 7-12 градусов», — указал Леус.

Позднякова предупредила NEWS.ru, что потепления не ожидается до второй половины февраля. При этом по словам синоптика Евгения Тишковца, конец февраля будет немного теплее нормы, а полноценная весна ожидается раньше срока, уже с середины марта. Эксперты предупредили, что из-за обильных январских снегопадов весной Москву может ожидать мощное половодье, но опасности не будет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что с погодой в Санкт-Петербурге, чего ждать в феврале

Леус указывает, что Санкт-Петербург после снегопада попал в зону высокого атмосферного давления.

«3 февраля ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег и по-прежнему холоднее климатической нормы. Температура воздуха минус 8-10 градусов, в Ленинградской области минус 7-12, местами до минус 16. Атмосферное давление выше нормы. В среду местами небольшой снег, ночью минус 14-16, днем минус 8-10», — сообщил синоптик.

Специалисты Foreca не ожидают новых снегопадов в Петербурге. Тем не менее после холодных выходных с морозами до минус 20 с начала следующей недели потеплеет до минус 8-11 градусов.

