Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 07:00

Аномальные адские морозы до −48: погода в РФ с 23 февраля по 1 марта

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В европейскую часть теплые воздушные массы принесут осадки в разной форме. На Урале и в Сибири аномальные морозы, в Якутии до −48, а на Камчатке очень сильные снегопады. О погоде в РФ на неделе с 23 февраля по 1 марта NEWS.ru рассказала научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.

Куда придут оттепели и снегопады

В московском регионе почувствуется приближение весны, температурный фон будет примерно на два-три градуса выше климатической нормы. Днем в течение недели здесь ожидается температура в диапазоне от −4 до +1 градуса, по ночам — от −2 до −7. Будет облачно с прояснениями, временами небольшой снег или мокрый снег. На протяжении всего периода прогнозируется гололедица. Такая же погода ожидается в Смоленской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Владимирской, Ивановской и Костромской областях.

В Рязанской, Тульской, Калужской, Орловской и Брянской областях днем в понедельник и вторник — до +3 градусов, затем — не выше +1. По ночам — до −6 градусов. В этих регионах также ожидаются небольшие и умеренные снегопады.

В Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Курской и Белгородской областях в дневные часы — от +1 до +3 градусов, по ночам — до −4. В первой половине недели слабый снег, который может усилиться в четверг.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Где будет скользко из-за перепадов температур

В Петербурге, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях в первой половине недели облачно с прояснениями, без существенных осадков. По ночам — до −10 градусов, днем — минус 2–4, на дорогах гололедица. Со среды ожидается потепление примерно на два градуса.

В Республике Коми, Ненецком автономном округе и Архангельской области небольшие и умеренные снегопады. Температура днем — от −3 до −10 градусов, по ночам — до минус 15–20.

На севере Приволжья — в Удмуртии, Чувашии, Марий Эл, Пермском крае, Кировской и Нижегородской областях — в дневные часы температура прогнозируется в диапазоне от −3 до −8 градусов, по ночам в начале недели — до −15, со вторника до выходных — от −7 до −13. Снегопады ожидаются в понедельник и четверг.

В Татарстане, Башкирии, Мордовии, Ульяновской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Оренбургской областях в течение будней днем — от −2 до −9 градусов, местами во второй половине дня — около −1. По ночам подморозит до минус 12–14 градусов. Практически ежедневно здесь ожидаются небольшие снегопады.

Где будет тепло, но дождливо

В Калмыкии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях в понедельник днем — от −3 до +3 градусов, ночью — до −10, во вторник — соответственно до +6 днем и до −7 ночью, со среды и до выходных — от нуля в дневное время воздух будет прогреваться до +6, а по ночам — остывать до −4. На протяжении недели ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега.

На Кубани и в Адыгее погода ожидается теплее климатической нормы примерно на два градуса. В дневное время температура повысится до 10–12 градусов тепла. По ночам — от +3 до −2. При этом здесь ожидаются осадки в виде дождей и мокрого снега, наиболее сильные — в среду, 25 февраля.

В республиках Северного Кавказа и Ставропольском крае днем — плюс 2–7 градусов, по ночам — не ниже −3. Умеренные осадки прогнозируются здесь в понедельник и среду, во вторник и четверг — небольшие.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Куда придут аномальные морозы

В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах ожидается весьма морозная погода со средней температурой на 14 градусов ниже климатической нормы. В начале недели днем — минус 21–26 градусов, по ночам в восточных районах Ямала — до −45. Со вторника холода начнут отступать: 24 февраля днем — от −18 до −25 градусов, 25 февраля — от −16 до −23, в четверг — от −14 до −21, по ночам все это время — до минус 33–40 градусов. Снегопад здесь прогнозируется в четверг.

В Свердловской и Тюменской областях также будет холоднее, чем обычно. Отклонение от климатической нормы может составить до восьми градусов. В понедельник днем местами в этих регионах в начале недели будет −9, местами — −23, со вторника — от −6 до −13, по ночам — от −22 до −30 градусов. При этом ожидаются небольшие снегопады.

В Челябинской и Курганской областях будет на шесть-восемь пунктов холоднее климатической нормы. В дневные часы 23 февраля — от −5 до −21 градуса, по ночам — до −30. Со вторника мороз ослабнет и до выходных в дневные часы термометры покажут от −9 до −14, по ночам — не ниже −25. В понедельник и вторник ожидается небольшой снег.

В Омской, Томской и новосибирской областях, а также в Алтайском крае аномально холодная погода: преобладающая средняя температура здесь будет ниже климатической нормы на 15 градусов. Днем в понедельник — до −13 градусов, во вторник — минус 16–21, в среду — минус 18–31, в четверг — минус 16–27, в ночные часы столбики термометров в будни местами опустятся до −37 градусов и ниже. В первые два дня недели ожидаются снегопады.

В Туве, Хакасии, Республике Алтай, центре и на юге Красноярского края, а также в Кемеровской области аномально холодно — на 13 градусов ниже нормы. В дневные часы температура здесь ожидается в диапазоне от −18 до −27 градусов, по ночам — от −30 до −43. Наиболее морозная погода прогнозируется в понедельник. Осадков 23 февраля не ожидается, во вторник местами начнутся снегопады, со среды они усилятся.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Где будет холоднее всего при неустойчивой погоде

В Якутии днем в понедельник преобладающая температура — от −27 до −32 градусов, в отдельных районах центра — около −23, на юге республики местами воздух прогреется до −5. По ночам минимальная температура может опуститься ниже −40, местами на востоке — до −48. При этом местами пройдет снег. Во вторник в юго-западных районах холода ослабеют и дневная температура будет в диапазоне от нуля до −8 градусов, в центре — от −21 до −26. В среду днем — минус 18–23, снег. По ночам во второй половине недели преобладающая температура ожидается на уровне минус 27–32 градуса.

В Бурятии на 11 градусов холоднее климатической нормы. Днем в понедельник — от −11 градусов на юге республики до −27 на севере, ночью — до −40, пройдет слабый снег. Во вторник снег усилится, температура воздуха — от −7 градусов на юге до −24 на севере, в ночные часы — до −42. Со среды холода немного отступят, и днем столбики термометров не опустятся ниже −22 градусов, но на юге похолодает до −13. В четверг небольшие снегопады продолжатся, дневная температура будет держаться в пределах от −15 до −25 градусов днем и до −38 ночью.

В Забайкалье на девять градусов ниже климатической нормы. В понедельник здесь пройдет небольшой снег при температуре 23 февраля от −13 до −22, 24 февраля — от −7 до −25, 25 февраля — от −11 до −17, 26 февраля — от −11 до −24. Во вторник и среду по ночам местами подморозит до −42 градусов.

Куда потепление принесет сильные осадки

В прибрежных районах Магаданской области в начале недели — от −3 до −11 градусов, в континентальных районах — до −42 градусов ночью и до −26 днем. Со вторника в дневные часы на побережье Охотского моря — не ниже −8 градусов, на севере региона — до −37. Сильный снег здесь прогнозируется 24 и 25 февраля.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На Чукотке в начале недели в восточной части оттепель до +2 градусов, а в центральных районах дневная температура составит около −15 градусов, по ночам — минус 16–21 градус. К середине недели дневные температуры опустятся ниже −20, по ночам — до −33. В понедельник на полуострове ожидаются снегопады, в последующие дни они ослабнут.

На юге Камчатки — от −1 до +3 градусов, в среду ожидается сильный или даже очень сильный снег. На севере региона осадки будут небольшими, температура днем в понедельник — от −3 до −5 градусов, во вторник и среду — от −4 до −11, в четверг — от +1 до −7.

В Приморском крае неделя начнется со снегопадов и дождей. Дневная температура здесь прогнозируется в диапазоне от −2 до +4. Во вторник — от −5 до +2, осадки немного ослабнут, в среду преимущественно без осадков — около нуля. В четверг вновь начнется сильный снег с дождем и потеплеет местами до +7. Ночные температуры будут находиться в диапазоне от −5 до −16.

Читайте также:

Ледяной туман и холод до −10? Погода в Москве в конце февраля: чего ждать

Нудный дождь и тепло до +15? Погода в Москве в начале апреля: чего ждать

Что не так с прогнозами погоды, можно ли им верить

погода
прогноз погоды
Гидрометцентр
аномальный холод
морозы
оттепель
февраль
март
снегопады
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аналитики заметили изменение пищевых привычек россиян
Американские хоккеисты сошлись на Олимпиаде со словаками
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 21 февраля: инфографика
Появились кадры с места крушения вертолета в Амурской области
Экс-премьер Украины объяснил, кто может помочь в устранении власти в Киеве
Букингемский дворец не будет мешать исключению брата короля из наследников
Более 10 россиян пострадали при ночной атаке ВСУ на одну из республик
ВСУ бегут с позиций из-за бесконечных атак: успехи ВС РФ к утру 21 февраля
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 77 БПЛА
Новые законы начнут действовать в России с 1 марта
Российского чиновника арестовали по делу о взятке в виде Lexus
«Мистика или логистика?»: экспертам из РФ мешали попасть на встречу в ООН
«Это полный крах, спасайтесь»: украинцев призвали бежать из страны
Экс-премьер Украины объяснил, с каким условием нужно продолжать переговоры
Сорвавшего гособоронзаказ российского бизнесмена заочно арестовали
Врач рассказала, как снизить влияние хронического стресса на организм
Аномальные адские морозы до −48: погода в РФ с 23 февраля по 1 марта
Саперы ВС России ежедневно «вычищают» минные поля у Орехова
Российские бойцы рассказали, каким мессенджером пользуются в зоне СВО
Суд рассмотрит желание экс-замминистра обороны уйти на СВО
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода
Москва

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.