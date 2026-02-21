Аномальные адские морозы до −48: погода в РФ с 23 февраля по 1 марта

В европейскую часть теплые воздушные массы принесут осадки в разной форме. На Урале и в Сибири аномальные морозы, в Якутии до −48, а на Камчатке очень сильные снегопады. О погоде в РФ на неделе с 23 февраля по 1 марта NEWS.ru рассказала научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.

Куда придут оттепели и снегопады

В московском регионе почувствуется приближение весны, температурный фон будет примерно на два-три градуса выше климатической нормы. Днем в течение недели здесь ожидается температура в диапазоне от −4 до +1 градуса, по ночам — от −2 до −7. Будет облачно с прояснениями, временами небольшой снег или мокрый снег. На протяжении всего периода прогнозируется гололедица. Такая же погода ожидается в Смоленской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Владимирской, Ивановской и Костромской областях.

В Рязанской, Тульской, Калужской, Орловской и Брянской областях днем в понедельник и вторник — до +3 градусов, затем — не выше +1. По ночам — до −6 градусов. В этих регионах также ожидаются небольшие и умеренные снегопады.

В Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Курской и Белгородской областях в дневные часы — от +1 до +3 градусов, по ночам — до −4. В первой половине недели слабый снег, который может усилиться в четверг.

Где будет скользко из-за перепадов температур

В Петербурге, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях в первой половине недели облачно с прояснениями, без существенных осадков. По ночам — до −10 градусов, днем — минус 2–4, на дорогах гололедица. Со среды ожидается потепление примерно на два градуса.

В Республике Коми, Ненецком автономном округе и Архангельской области небольшие и умеренные снегопады. Температура днем — от −3 до −10 градусов, по ночам — до минус 15–20.

На севере Приволжья — в Удмуртии, Чувашии, Марий Эл, Пермском крае, Кировской и Нижегородской областях — в дневные часы температура прогнозируется в диапазоне от −3 до −8 градусов, по ночам в начале недели — до −15, со вторника до выходных — от −7 до −13. Снегопады ожидаются в понедельник и четверг.

В Татарстане, Башкирии, Мордовии, Ульяновской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Оренбургской областях в течение будней днем — от −2 до −9 градусов, местами во второй половине дня — около −1. По ночам подморозит до минус 12–14 градусов. Практически ежедневно здесь ожидаются небольшие снегопады.

Где будет тепло, но дождливо

В Калмыкии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях в понедельник днем — от −3 до +3 градусов, ночью — до −10, во вторник — соответственно до +6 днем и до −7 ночью, со среды и до выходных — от нуля в дневное время воздух будет прогреваться до +6, а по ночам — остывать до −4. На протяжении недели ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега.

На Кубани и в Адыгее погода ожидается теплее климатической нормы примерно на два градуса. В дневное время температура повысится до 10–12 градусов тепла. По ночам — от +3 до −2. При этом здесь ожидаются осадки в виде дождей и мокрого снега, наиболее сильные — в среду, 25 февраля.

В республиках Северного Кавказа и Ставропольском крае днем — плюс 2–7 градусов, по ночам — не ниже −3. Умеренные осадки прогнозируются здесь в понедельник и среду, во вторник и четверг — небольшие.

Куда придут аномальные морозы

В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах ожидается весьма морозная погода со средней температурой на 14 градусов ниже климатической нормы. В начале недели днем — минус 21–26 градусов, по ночам в восточных районах Ямала — до −45. Со вторника холода начнут отступать: 24 февраля днем — от −18 до −25 градусов, 25 февраля — от −16 до −23, в четверг — от −14 до −21, по ночам все это время — до минус 33–40 градусов. Снегопад здесь прогнозируется в четверг.

В Свердловской и Тюменской областях также будет холоднее, чем обычно. Отклонение от климатической нормы может составить до восьми градусов. В понедельник днем местами в этих регионах в начале недели будет −9, местами — −23, со вторника — от −6 до −13, по ночам — от −22 до −30 градусов. При этом ожидаются небольшие снегопады.

В Челябинской и Курганской областях будет на шесть-восемь пунктов холоднее климатической нормы. В дневные часы 23 февраля — от −5 до −21 градуса, по ночам — до −30. Со вторника мороз ослабнет и до выходных в дневные часы термометры покажут от −9 до −14, по ночам — не ниже −25. В понедельник и вторник ожидается небольшой снег.

В Омской, Томской и новосибирской областях, а также в Алтайском крае аномально холодная погода: преобладающая средняя температура здесь будет ниже климатической нормы на 15 градусов. Днем в понедельник — до −13 градусов, во вторник — минус 16–21, в среду — минус 18–31, в четверг — минус 16–27, в ночные часы столбики термометров в будни местами опустятся до −37 градусов и ниже. В первые два дня недели ожидаются снегопады.

В Туве, Хакасии, Республике Алтай, центре и на юге Красноярского края, а также в Кемеровской области аномально холодно — на 13 градусов ниже нормы. В дневные часы температура здесь ожидается в диапазоне от −18 до −27 градусов, по ночам — от −30 до −43. Наиболее морозная погода прогнозируется в понедельник. Осадков 23 февраля не ожидается, во вторник местами начнутся снегопады, со среды они усилятся.

Где будет холоднее всего при неустойчивой погоде

В Якутии днем в понедельник преобладающая температура — от −27 до −32 градусов, в отдельных районах центра — около −23, на юге республики местами воздух прогреется до −5. По ночам минимальная температура может опуститься ниже −40, местами на востоке — до −48. При этом местами пройдет снег. Во вторник в юго-западных районах холода ослабеют и дневная температура будет в диапазоне от нуля до −8 градусов, в центре — от −21 до −26. В среду днем — минус 18–23, снег. По ночам во второй половине недели преобладающая температура ожидается на уровне минус 27–32 градуса.

В Бурятии на 11 градусов холоднее климатической нормы. Днем в понедельник — от −11 градусов на юге республики до −27 на севере, ночью — до −40, пройдет слабый снег. Во вторник снег усилится, температура воздуха — от −7 градусов на юге до −24 на севере, в ночные часы — до −42. Со среды холода немного отступят, и днем столбики термометров не опустятся ниже −22 градусов, но на юге похолодает до −13. В четверг небольшие снегопады продолжатся, дневная температура будет держаться в пределах от −15 до −25 градусов днем и до −38 ночью.

В Забайкалье на девять градусов ниже климатической нормы. В понедельник здесь пройдет небольшой снег при температуре 23 февраля от −13 до −22, 24 февраля — от −7 до −25, 25 февраля — от −11 до −17, 26 февраля — от −11 до −24. Во вторник и среду по ночам местами подморозит до −42 градусов.

Куда потепление принесет сильные осадки

В прибрежных районах Магаданской области в начале недели — от −3 до −11 градусов, в континентальных районах — до −42 градусов ночью и до −26 днем. Со вторника в дневные часы на побережье Охотского моря — не ниже −8 градусов, на севере региона — до −37. Сильный снег здесь прогнозируется 24 и 25 февраля.

На Чукотке в начале недели в восточной части оттепель до +2 градусов, а в центральных районах дневная температура составит около −15 градусов, по ночам — минус 16–21 градус. К середине недели дневные температуры опустятся ниже −20, по ночам — до −33. В понедельник на полуострове ожидаются снегопады, в последующие дни они ослабнут.

На юге Камчатки — от −1 до +3 градусов, в среду ожидается сильный или даже очень сильный снег. На севере региона осадки будут небольшими, температура днем в понедельник — от −3 до −5 градусов, во вторник и среду — от −4 до −11, в четверг — от +1 до −7.

В Приморском крае неделя начнется со снегопадов и дождей. Дневная температура здесь прогнозируется в диапазоне от −2 до +4. Во вторник — от −5 до +2, осадки немного ослабнут, в среду преимущественно без осадков — около нуля. В четверг вновь начнется сильный снег с дождем и потеплеет местами до +7. Ночные температуры будут находиться в диапазоне от −5 до −16.

