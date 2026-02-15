Зима вернулась, Москву ждет новый снежный коллапс? Прогноз погоды на неделю

Новая неделя вернет Москву в зиму и принесет снежный коллапс. Какая погода пришла 15 февраля, сколько будет градусов и выпадет снега на неделе?

Какая погода пришла в Москву к 15 февраля, как начнется неделя

В Москве резко похолодало после кратковременной оттепели. Из-за холодного атмосферного фронта к утру температура в столице упала до минус 7,7 градуса. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус отмечает, что в Подмосковье пока что наблюдается серьезный перепад температур, но в ближайшие часы холода захватят весь регион.

«Зима вернулась. 15 февраля столица ощутит влияние тыловой части циклона, уходящего в районы Вятки. В облаках появятся прояснения, а кратковременный снег пройдет лишь местами. При этом на дорогах и тротуарах очень скользко — гололедица. Температура воздуха минус 8–10 градусов, по области минус 6–11. Атмосферное давление будет расти, но останется ниже нормы. В понедельник временами снег, днем местами метели, ночью минус 12–14, днем минус 10–12 градусов», — прогнозирует Леус.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Будет ли новая оттепель в Москве, чего ждать на неделе

Специалисты Foreca прогнозируют на новой неделе два мощных снегопада в Москве. По прогнозам, может выпасть до 90% месячной нормы осадков, что будет означать повторение в столице январского снежного коллапса.

В первой половине недели ожидаются температуры минус 10-11 градусов днем и до минус 15–18 ночью. Во вторник холодный циклон принесет в Москву 9,7 мм осадков в виде снега.

Днем 19 февраля температура немного вырастет: ожидается до минус 5 градусов. При этом в столице зарядит мощнейший снегопад — за сутки ожидается 23,5 мм осадков в виде снега, еще 5,4 мм выпадут 20 февраля.

После отступления снегопадов в Москве ожидается новая волна холодов до минус 15 градусов. Однако конец недели принесет оттепель: в воскресенье, 22 февраля, температура вырастет до минус 1 градуса. Начало следующей недели принесет небольшое похолодание и снегопад.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, самая холодная ночь

В ночь на 15 февраля погода в Санкт-Петербурге достигла рекорда холода, отмечают синоптики. Минимальная зафиксированная температура составила минус 23,6 градуса — это самая холодная ночь с января 2024 года. В феврале такие холода последний раз были в 2021 году. В Ленобласти температура местами опускалась ниже 30-градусной отметки.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В воскресенье погода в Петербурге остается очень холодной, однако морозы постепенно отступают, отмечает Леус.

«Мороз и солнце»: Северная столица находится под влиянием гребня антициклона. Он сформирует в регионе относительно малооблачную и сухую погоду, при этом дневная температура воздуха будет на 8-9 градусов ниже средних многолетних показателей. Температура воздуха минус 11–13 градусов, в Ленобласти минус 10–15. Атмосферное давление немного выше нормы. В понедельник без существенных осадков, ночью минус 15–17, днем минус 7–9 градусов», — прогнозирует Леус.

По данным Foreca, начало следующей недели будет характеризоваться спокойной холодной погодой, днем и ночью будет минус 10–12 градусов. Во второй половине ожидается снегопад — не такой мощный, как в Москве, но в пятницу-субботу выпадет 12,2 мм осадков в виде снега.

В начале следующей недели, с 23 февраля, ожидается оттепель (до плюс 1 градуса во вторник) и мощный снегопад.

Читайте также:

«Оттепель закончилась, теперь держитесь!» Морозы до –20 в Москве, прогноз

«Герани» зажгли фейерверк в Одессе: удары по Украине 15 февраля

Мюнхен-2026: оскорбления, как Орбан поставил Зеленского на место