15 февраля 2026 в 11:28

«Герани» зажгли фейерверк в Одессе: удары по Украине 15 февраля

Фото: State Emergency Service of Ukrai/Keystone Press Agency/Global Look Press
Беспилотники ВС РФ нанесли мощный удар по Одессе. Сколько всего БПЛА запустили по целям на Украине в ночь на 15 февраля, какие цели поражены?

Сколько ракет и БПЛА запустили по целям на Украине 15 февраля

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 15 февраля Россия запустила по целям на Украине 83 ударных БПЛА. Применялись различные модели беспилотников: «Герань», «Гербера», «Италмас» и другие типы БПЛА.

ВСУ официально подтверждают попадания 25 беспилотников в 12 районах, а также падение обломков в трех районах. Эти данные могут быть неполными и сильно занижены. На утро 15 февраля атаки российских БПЛА продолжаются, украинская сторона отмечает беспилотники над Днепропетровской, Харьковской, Сумской областями; также сообщается об угрозе применения баллистических ракет с российской стороны.

«Ночью крупная группа „Гераней“, порядка 20 шт., посетила Одессу. Все летело в одну точку. Предварительно, поражен некий объект в районе [аэроклуба] „Гидропорт“. Также „Герани“ работали в Днепропетровской области (Васильковка), Сумской области (Шостка), Черниговской области (Новгород-Северский) и в Донбассе (Славянск/Краматорск)», — сообщил Telegram-канал «Хроники Гераней».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: МО РФ

Что известно о ударе по Одессе 15 февраля, куда попали

По данных мониторинговых Telegram-каналов, удары БПЛА по Одессе продолжались до двух часов ночи.

«Район „Дома Павловых“ — четко слышна детонация. Они (ВСУ) совсем уже одурели завозить взрывчатку в жилые районы», — приводит «Типичная Одесса» сообщение одного из подписчиков.

«Дом Павловых» — популярная в Одессе гостиница в районе Лузановка в нескольких километрах от «Гидропорта». По данным Telegram-каналов, удар был нанесен по железнодорожной станции.

«Минувшей ночью в рамках продолжения воздействия на железнодорожную инфраструктуру противника был нанесен удар с использованием БПЛА „Герань“ по железнодорожной станции Одесса-Сортировочная», — сообщил Telegram-канал «Герань: черный ящик».

Власти Одессы и ГСЧС Украины официально подтвердили удар по ж/д объектам. Повторные детонации при ударе по составам украинские власти не комментировали.

Под удар в Одессе также могли попасть объекты энергетики. Местные СМИ сообщили, что большая часть Одессы без воды из-за обесточивания объектов водопроводной системы.

Ранее военный эксперт Александр Артамонов заявил NEWS.ru, что освобождение Одессой станет главной битвой СВО в 2026 году. По его словам, есть признаки подготовки крупной военной операции ВС РФ.

«Есть такие признаки. Это можно отследить и по заключениям военных аналитиков со стороны наших оппонентов. Они тоже за этим ревниво наблюдают. Есть признаки того, что будет со стороны ВС РФ именно ракетный удар, работа авиации и принуждение к сдаче Одессы. Тем более что это ключевой город для НАТО», — пояснил Артамонов.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где еще поражены цели на Украине в ночь на 15 февраля

Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев отметил серию ударов «Гераней» по району Николаева. Предположительно, целью стал военный аэродром Кульбакино.

«Удары пришлись не по самой ВПП, а по инфраструктуре, примыкающей к авиабазе. По уточненным данным, под удар попали: база связистов, радиолокационная станция, системы дальней связи, железнодорожная станция Кульбакино, непосредственно примыкающая к авиабазе. Сообщается о более чем 10 уничтоженных военнослужащих ВСУ, число раненых превышает три десятка. Кульбакино — ключевой авиационный узел южного направления. Даже без разрушения полосы временная утрата радиолокации, связи и логистики снижает его способность выполнять задачи», — указывает Лебедев.

«Хроники Гераней» отмечают также удар примерно семи БПЛА по цели в районе Вольнянска (Запорожская область). Что стало целью, на данный момент неизвестно. Ранее в районе Вольнянска ударом «Искандера» была поражена важнейшая подстанция ПС 750 кВ «Запорожская».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

