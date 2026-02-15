Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 10:37

Под Одессой вспыхнули ж/д станция и цистерна с топливом

В Одесской области заявили о повреждении объектов транспортной инфраструктуры

МЧС Украины МЧС Украины Фото: Социальные сети
Объекты транспортной инфраструктуры получили серьезные повреждения в Одесской области на юге Украины, заявил в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, произошло возгорание, пожар удалось ликвидировать.

Есть повреждения транспортной инфраструктуры. В Одесском районе повреждены <...> административные объекты железнодорожной станции, железнодорожная цистерна с разливом и сгоранием топлива, — подчеркнул Кипер.

Ранее военный эксперт Александр Артамонов выразил мнение, что основная битва текущего года в рамках СВО может развернуться в Одессе. При этом ключевую роль в ней могут сыграть массированные ракетные удары и работа авиации ВС России, уточнил он.

До этого стало известно, что ВС РФ нанесли новые массированные удары по используемым в интересах ВСУ энергообъектам Украины. В Киеве повреждены ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, часть столицы осталась без света. В Одессе удары пришлись по электроподстанции в Черемушках. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

