Мюнхен-2026: оскорбления, как Орбан поставил Зеленского на место

Президент Украины Владимир Зеленский оскорбил венгерского премьера Виктора Орбана на Мюнхенской конференции по безопасности. Что он сказал, как ответил Орбан?

Что сказал Зеленский об Орбане, почему опустился до оскорблений

Гвоздем второго дня проходящей в Германии ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности стало выступление Зеленского, который потребовал гарантий безопасности для Украины со стороны США на «30 или 50 лет», новых поставок оружия и немедленного вступления Украины в Евросоюз и НАТО.

В кулуарах Мюнхена-2026 он дал короткое интервью изданию Politico, в очередной раз пожелав смерти руководству России и оскорбив премьер-министра Венгрии. Зеленский заявил, что Украина якобы сыграла огромную роль в получении независимости Польшей, Молдавией и Румынией. Россия, по его словам, угрожает отнять эту независимость.

«Виктор может думать о том, как увеличить свой живот, а не о том, как увеличить свою армию, чтобы остановить возвращение российских танков на улицы Будапешта», — заявил Зеленский.

Речь шла о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане, чье правительство проводит политику нейтралитета и публично отказалось от военной и финансовой поддержки киевского режима. Зеленский, вероятно, ссылается на военное вмешательство СССР в октябре 1956 года, когда силами стран Варшавского блока было подавлено восстание против советского правительства Венгерской Народной Республики.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что Россия не является угрозой для Европы. Президент Владимир Путин называл ввод советских войск на венгерскую территорию в 1956 году «ошибкой» властей Советского Союза.

До этого Зеленский оскорбил Орбана, выступая 22 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе: президент Украины заявил, что «каждый Виктор», который живет за счет Европы, но продает ее интересы, «заслуживает подзатыльник».

Как Орбан ответил Зеленскому

Виктор Орбан ответил, указав, что таким поведением Зеленский показывает, что Украине не место в ЕС.

«Дорогой Владимир Зеленский. Спасибо за очередную предвыборную речь в поддержку вступления Украины в Европейский союз. Она точно поможет венграм яснее увидеть ситуацию. Однако вы кое-что неправильно понимаете: эта дискуссия не обо мне и не о вас. Она о будущем Венгрии, Украины и Европы. Именно поэтому вы не можете стать членом Европейского союза», — написал Орбан в X.

Венгрия последовательно выступает против вступления Украины в Евросоюз; при этом страна является основным поставщиком электроэнергии на Украину на фоне энергетического коллапса. Официальный Киев при этом неоднократно делал выпады против венгров, в том числе нанося удары БПЛА по нефтепроводу «Дружба», по которому российская нефть доставляется в Венгрию и Словакию.

Тема вступления Украины в ЕС поднималась на Мюнхене-2026. Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос признала, что вступление к 2027 году (на чем настаивает Киев) при нынешних правилах невозможно. В связи с этим в Еврокомиссии думают об изменении правил, чтобы как можно скорее присоединить Украину и проигнорировать мнение Венгрии и Словакии.

«Вступление Украины в Европейский союз — это не расширение. Это объединение Европы», — объявила еврокомиссар.

Какие заявления прозвучали на Мюнхенской конференции по безопасности

Министр обороны Великобритании Джон Хили в Мюнхене обсуждал с коллегами из Прибалтики и Скандинавии возможность захвата нефтяных танкеров, причисляемых к «теневому флоту» России, сообщили источники Bloomberg.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и президент Чехии Петр Павел выступили против скорейшего заключения мирного соглашения по Украине.

«Слишком быстрый мир не принесет Нобелевскую премию мира, а приведет к очередной агрессии», — заявил Павел.

Премьер Испании Педро Санчес предложил строить «сильную европейскую армию», но отказался увеличивать расходы на НАТО до 5% ВВП; президент Финляндии Александр Стубб, наоборот, потребовал, чтобы страны Европы нарастили затраты на НАТО.

