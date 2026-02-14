Хищения в «Калашникове»: что за скандал, кто и сколько украл, подробности

Хищения в «Калашникове»: кто и сколько украл, подробности

Экс-директора по закупкам и логистике концерна «Калашников» Ксению Гращенкову отправили под арест, пишут СМИ со ссылкой на правоохранителей. Ей предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями.

Дело о многомиллионном мошенничестве в отношении фигуранта возбудили в ноябре 2025 года. Гращенкова проходит по пунктам «а», «б» ч. 2 ст. 201.1 УК России. Максимальное наказание — лишение свободы сроком до 10 лет. Сейчас экс-директор по закупкам концерна находится в СИЗО Москвы.

Согласно материалам на сайте Замоскворецкого районного суда, в начале февраля срок содержания под стражей Гращенковой продлили на два месяца.

В 2024 году Следственный комитет возбудил в Ивановской области уголовное дело по факту хищения у концерна «Калашников» при выполнении гособоронзаказа. По версии следствия, представители компании закупили в Китае детали по цене ниже установленной договорами и поставили их концерну, «заведомо зная при этом о несоответствии качества данных деталей техническим требованиям».

Технического директора ООО «Интертехника» Алексея Морохова обвинили в причинении концерну ущерба на сумму свыше 32 млн рублей и арестовали. Весной 2025 года стало известно, что он признал вину и заключил с прокурором Ивановской области досудебное соглашение о сотрудничестве.

Вторым фигурантом уголовного дела стал учредитель «Интертехники» Алексей Леденев. В апреле 2025-го его отправили под домашний арест. СМИ писали, что он признал вину. Сегодня, 14 февраля 2026 года, стало известно, что следствие отпустило Леденева под подписку о невыезде. При этом утверждается, что следствие расторгло с Леденевым и Мороховым досудебное соглашение о сотрудничестве.

Помимо Морохова и Леденева, в материалах также фигурирует экс-директор «Интертехники» Юрий Чернышев.

Что известно о других громких хищениях

Ранее в Ленинский районный суд Курска поступило дело в отношении экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, обвиняемого в получении двух взяток, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Вместе с ним в суд поступили дела бывшего заместителя Смирнова Алексея Дедова, обвиняемого во взяточничестве, и Дмитрия Шубина, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве, а также директора ООО «Кремень» Игоря Ругаева, которого обвиняют в мошенничестве.

Смирнов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, по нему дело рассматривают в особом порядке. Его вместе с Дедовым и Ругаевым отправили под стражу. Шубину избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Прокуратура 3 февраля утвердила обвинительные заключения по уголовным делам Смирнова, Дедова и Шубина.

По версии следствия, Смирнов вместе с Дедовым получил взятку в размере 12,9 млн рублей в обмен на общее покровительство компаниям «Стройтехногрупп» и «Евроклимат 2000». Посредником выступил Шубин.

Смирнов и Дедов также получили взятку в размере 8 млн рублей за аналогичные действия в отношении ООО «КТК Сервис», связанного с экс-депутатом Курской областной думы Максимом Васильевым. По их указанию АО «Корпорация развития Курской области» заключило с «КТК Сервис» договор на строительство фортификационных сооружений на территории Курской области на сумму более 192 млн рублей.

Как полагает следствие, выделенные на возведение сооружений деньги обманом украл Ругаев. Он мог внести в отчетные документы ложные сведения о затратах.

Смирнов возглавлял Курскую область в мае — декабре 2024 года. В апреле 2025-го его задержали в Москве по делу о мошенничестве на 1 млрд рублей при строительстве фортификационных сооружений, после чего арестовали. В тот же день был задержан и Дедов.

