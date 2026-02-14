Победителя «Танцев со звездами» выпустили из СИЗО Предпринимателя Леденева отпустили под подписку о невыезде по делу о хищении

Победителя шоу «Танцы со звездами» соучредителя компании «Интертехника» Алексея Леденева отпустили под подписку о невыезде по делу о хищениях у «Калашникова», сообщило ТАСС со ссылкой на правоохранителей. Он вместе с бизнес-партнером Алексеем Мороховым и экс-директором компании Юрием Чернышевым подозревается в поставках бракованных комплектующих.

Следствие расторгло досудебное соглашение о сотрудничестве с фигурантами дела о хищении у концерна «Калашников» Мороховым и Леденевым, которого в то же время отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Морохову продлили срок ареста еще на три месяца, а всего до 18 месяцев, то есть по 12 мая 2026 года включительно, — сказал собеседник агентства.

По версии следствия, с 11 октября 2023 года по 13 ноября 2024 года представители фирмы приобрели в Китае бракованные детали, стоимость которых была ниже установленных договорами подряда. В результате поставка более трети деталей была сделана в нарушение условий минимум двух договоров. Ущерб от действий представителей «Интертехники» оценили в более чем 32 млн рублей.

Ранее стало известно, что в Волгограде завершено расследование крупного дела о финансовой пирамиде. Уголовное дело по факту хищения около 850 млн рублей направлено в суд для рассмотрения. К ответственности привлечены четыре человека во главе с 69-летней женщиной-организатором.