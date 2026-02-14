Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 11:25

Названа сумма ущерба по делу о хищении у «Калашникова»

ТАСС: ущерб от хищений у «Калашникова» превысил 37,7 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Ущерб от хищений у концерна «Калашников» превысил 37,7 млн рублей, сообщили в правоохранительных органах после завершения расследования уголовного дела. Обвинения предъявлены соучредителю фирмы «Интертехника» Алексею Леденеву, его бизнес-партнеру Алексею Морохову и экс-директору компании Юрию Чернышеву, передает ТАСС.

Общий размер причиненного Леденевым, Мороховым и Чернышевым ущерба концерну «Калашников» составил 37 млн 766 тыс. 752 рубля 36 копеек, из которых совместно с Чернышевым похищено 12 млн 128 тыс. 765 рублей, — говорится в документах, — сказал собеседник агентства.

Согласно материалам уголовного дела, с октября 2023-го по ноябрь 2024 года Морохов, Леденев и Чернышев (руководивший организацией около шести месяцев и подписавший первую сделку с концерном) организовали приобретение контрафактных комплектующих китайского производства по стоимости значительно ниже предусмотренной условиями контракта с концерном. Под руководством указанных лиц было произведено порядка одной трети всех закупок необходимых деталей, нарушая условия сразу нескольких соглашений с концерном.

Ранее Леденева отпустили под подписку о невыезде по делу о хищениях у «Калашникова». Он мог заключить досудебное соглашение о сотрудничестве.

ущербы
следователи
обвиняемые
хищения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Выложился весь»: фигуристка оценила выступление Гуменника на Олимпиаде
Ракетный удар по Белгороду: новости 14 февраля, блэкаут, сколько жертв
Рябков раскрыл, какое право народа замалчивают на Западе
Массовое ДТП «остановило» МКАД
В России могут начать следить за детскими сим-картами
Крыша жилого дома частично обрушилась под тяжестью снега в Тверской области
Российская армия разнесла центральную артиллерийскую базу вооружения ВСУ
Бойцы ВС России нашли схему позиций ВСУ и ударили по ним
«Можно убить»: Алферова откровенно высказалась о разводе с Бероевым
Вассерман объяснил, кому выгодно затягивание кризиса на Украине
США продолжат накачивать Украину оружием в рамках PURL
Украинскую делегацию заметили на границе Польши и Калининградской области
Почему не работает Telegram сегодня, 14 февраля: замедление, разблокировка
«Плохая новость»: Рубио высказался о ходе переговоров по Украине
«Я все испортил»: Малинин раскрыл причины громкого провала на Олимпиаде
«Мог бы быть в тройке»: в Кремле оценили выступление Гуменника на Олимпиаде
«Оттепель закончилась, теперь держитесь!» Морозы до –20 в Москве, прогноз
Рубио увидел прогресс в переговорах по Украине
«Выжить в Сумах»: Аид о 19-летних разведчиках, наемниках и настоящих героях
Облил бензином и поджег: почему ревность заставляет убивать?
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
Общество

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.