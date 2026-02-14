Названа сумма ущерба по делу о хищении у «Калашникова»

Ущерб от хищений у концерна «Калашников» превысил 37,7 млн рублей, сообщили в правоохранительных органах после завершения расследования уголовного дела. Обвинения предъявлены соучредителю фирмы «Интертехника» Алексею Леденеву, его бизнес-партнеру Алексею Морохову и экс-директору компании Юрию Чернышеву, передает ТАСС.

Общий размер причиненного Леденевым, Мороховым и Чернышевым ущерба концерну «Калашников» составил 37 млн 766 тыс. 752 рубля 36 копеек, из которых совместно с Чернышевым похищено 12 млн 128 тыс. 765 рублей, — говорится в документах, — сказал собеседник агентства.

Согласно материалам уголовного дела, с октября 2023-го по ноябрь 2024 года Морохов, Леденев и Чернышев (руководивший организацией около шести месяцев и подписавший первую сделку с концерном) организовали приобретение контрафактных комплектующих китайского производства по стоимости значительно ниже предусмотренной условиями контракта с концерном. Под руководством указанных лиц было произведено порядка одной трети всех закупок необходимых деталей, нарушая условия сразу нескольких соглашений с концерном.

Ранее Леденева отпустили под подписку о невыезде по делу о хищениях у «Калашникова». Он мог заключить досудебное соглашение о сотрудничестве.