16 февраля 2026 в 17:53

В Приморье арестовали обвиняемого в убийстве матери и сестры

Фото: t.me/prosecutor_pk
Во Владивостоке под стражу заключен 50-летний местный житель, обвиняемый в убийстве матери и сестры, сообщает Telegram-канал прокуратуры Приморского края. По данным следствия, инцидент произошел в феврале 2026 года.

По версии следствия, 13 февраля 2026 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире жилого дома по улице Енисейская в городе Владивостоке, нанес своим 80-летней матери и 58-летней сестре колото-резанные ранения. В последующем 80-летняя потерпевшая от полученных повреждений скончалась в медицинском учреждении. Вечером 15 февраля 2026 в медицинском учреждении скончалась вторая потерпевшая, — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц). Суд постановил заключить обвиняемого под стражу на два месяца.

Ранее в Йошкар-Оле полицейские задержали 47-летнего мужчину по подозрению в совершении тройного убийства. Инцидент произошел в ночь на 9 февраля. В квартире на улице Первомайской обнаружены тела трех человек со следами множественных ножевых ранений. По предварительной информации, подозреваемый после преступления поджег квартиру и сбежал.

убийства
Приморский край
обвиняемые
погибшие
