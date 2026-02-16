В Приморье арестовали обвиняемого в убийстве матери и сестры

Во Владивостоке под стражу заключен 50-летний местный житель, обвиняемый в убийстве матери и сестры, сообщает Telegram-канал прокуратуры Приморского края. По данным следствия, инцидент произошел в феврале 2026 года.

По версии следствия, 13 февраля 2026 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире жилого дома по улице Енисейская в городе Владивостоке, нанес своим 80-летней матери и 58-летней сестре колото-резанные ранения. В последующем 80-летняя потерпевшая от полученных повреждений скончалась в медицинском учреждении. Вечером 15 февраля 2026 в медицинском учреждении скончалась вторая потерпевшая, — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц). Суд постановил заключить обвиняемого под стражу на два месяца.

