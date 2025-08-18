Переговоры Путина и Трампа на Аляске
18 августа 2025 в 15:16

Киев объявил войну Венгрии? Чем обернется удар по нефтепроводу, последствия

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

ВСУ обвинили в новой атаке на нефтепровод, ведущий в Венгрию. Как ответили в Киеве, какими мерами пригрозил Будапешт?

Что известно об атаке на нефтепровод, куда попали ВСУ

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил ВСУ в новой атаке на нефтепровод «Дружба», по которому российская нефть идет в Европу.

«Украина снова атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию, что привело к прекращению поставок нефти в нашу страну. Очередное нападение на нашу энергетическую безопасность возмутительно и неприемлемо!» — написал он в соцсетях.

По словам Сийярто, удар был нанесен по трансформаторной подстанции. Специалисты уже работают над ее восстановлением, сроки неизвестны. Венгерская нефтяная компания MOL подтвердила, что поставки нефти по трубопроводу «Дружба» приостановлены.

Глава МИД не назвал место и время атаки. Минобороны РФ не комментировало информацию о новой атаке на «Дружбу».

Как начался новый скандал между Венгрией и Украиной

Сийярто напомнил киевскому руководству, что Венгрия сейчас играет ключевую роль в поставках электричества на Украину. Удары по «Дружбе» в Будапеште считают попыткой втянуть страну в конфликт.

«На протяжении трех с половиной лет Брюссель и Киев пытаются втянуть Венгрию в войну на Украине. Эти повторяющиеся атаки Украины на наше энергоснабжение служат именно этой цели», — написал глава МИД Венгрии.

Ему резко ответил глава МИД Украины Андрей Сибига.

«Венгрия сделала все возможное, чтобы обеспечить свою зависимость от российской нефти. Свои жалобы можете теперь направлять в Москву, а не в Киев», — заявил он.

В Венгрию идет южная ветка нефтепровода «Дружба», большая часть которой проходит по территории Белоруссии и Украины. В ночь на 13 августа ВСУ атаковали станцию «Унеча», один из крупнейших узлов магистральной сети нефтепровода «Дружба». Украинские СМИ заявили, что атаку осуществила украинская разведка ГУР.

Премьер-министр Виктор Орбан в интервью Patrióta заявил, что Венгрия может «в один день покончить с Украиной», поскольку Киев полностью зависит от поставок электричества и газа.

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Anoraganingrumx/IMAGO/Global Look Press

«Если произойдет авария, несколько ЛЭП упадут, провода какие-то порвутся, Украина заглохнет», — объявил Орбан.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Россия предупреждала Европу, что «кровожадный монстр» в Киеве представляет серьезную опасность для всех.

«В Африке они уже теракты совершали. На Ближнем Востоке засветились. Граждан Средней Азии в террор втягивали. В Европе нелегальный рынок оружия освоили. С западными заказчиками „черную“ трансплантологию отработали. Банковая не остановится теперь ни перед чем», — объявила она в Telegram.

Каковы последствия атаки на нефтепровод для Венгрии

Эксперт из Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил NEWS.ru, что сама по себе остановка поставок российской нефти не критична для Венгрии.

«Они могут снизить объем переработки, но это некритично, потому что Венгрия производит больше, чем потребляет. Я не думаю, что это вызовет топливный кризис в самой Венгрии. Обычно аварии на линейной части нефтепровода чинят довольно быстро, в течение нескольких дней. Опыт есть, трубы есть. А эти несколько дней им достаточно будет той нефти, которая есть в запасе на НПЗ», — указал аналитик.

Юшков напомнил, что Венгрия и Украина оказались связаны из-за антироссийских санкций.

«На какой-то период венгры могут отсрочить экспорт полученных нефтепродуктов, в том числе и на Украину: потому что Венгрия в соответствии с санкциями может получать российскую нефть по нефтепроводу „Дружба“, но полученные нефтепродукты она не может экспортировать в страны Евросоюза, поэтому они излишки экспортируют Украине. Сейчас меньше будут продавать или не будут продавать вообще», — предположил эксперт по энергетике.

Валентин Меликов
