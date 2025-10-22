Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 16:01

Глава МИД Польши сделал грозное заявление о нефтепроводе «Дружба»

Глава МИД Польши Сикорский поддержал атаку на нефтепровод «Дружба»

Радослав Сикорский Радослав Сикорский Фото: Алексей Алексеев/РИА Новости

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в своем посте в социальной сети X выразил надежду на вывод из строя нефтепровода «Дружба» украинскими военными. Данное заявление было сделано в ответ на публикацию венгерского коллеги Петера Сийярто.

Я надеюсь, что вашему отважному соотечественнику, майору Мадьяру (командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди — NEWS.ru), наконец-то удастся вывести из строя нефтепровод, и вы будете получать свою нефть через Хорватию, — написал глава МИД Польши.

Ранее Сийярто подверг критике заявление польского коллеги о возможном задержании самолета президента РФ Владимира Путина при пролете над Польшей. Глава венгерской дипломатии отметил, что Сикорский поставил под сомнение безопасность российского лидера в случае его визита в Будапешт.

Кроме того, министры иностранных дел Венгрии и Польши вступили в публичную перепалку в социальной сети X. Поводом для конфликта послужило решение польской судебной системы об освобождении гражданина Украины Владимира Журавлева, подозреваемого в организации диверсии на газопроводе «Северный поток», а также отказ в его экстрадиции германским правоохранительным органам.

Радослав Сикорский
Польша
Венгрия
Петер Сийярто
нефтепровод Дружба
