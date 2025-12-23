Венгрия оценила предложение провести саммит России и США в Будапеште В канцелярии Орбана заявили о готовности принять в Будапеште саммит России и США

Будапешт готов в любой момент предоставить площадку для проведения саммита России и США по украинскому урегулированию, но условия для этого пока не созданы, заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Так он ответил на вопрос о перспективах организации встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в венгерской столице, передает ТАСС.

По словам Гуйяша, для проведения саммита по заключению мирного соглашения необходимо, что Россия и Украина достигли компромисса. Он подчеркнул, что Венгрия готова принять у себя переговоры в любой момент, как только этот компромисс будет достигнут.

Первостепенной целью является достижение мира, а где и когда это произойдет — менее важно. Однако в данный момент нет консенсуса или условий, которые могли бы устроить Россию и Украину и позволить им заключить соглашение о мире, — констатировал он.

Ранее Орбан заявил, что отношение к конфликту на Украине в Западной Европе меняется. Политик отметил, что переговоры России и США могут привести к прекращению огня и даже к установлению прочного мира с участием Киева.