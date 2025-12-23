Новый год-2026
23 декабря 2025 в 16:31

В СФ высказались о требовании Украины экстрадировать археолога из Эрмитажа

Сенатор Джабаров: требование выдачи Бутягина раскрывает истинное лицо Киева

Владимир Джабаров Владимир Джабаров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Требование выдачи задержанного в Варшаве российского археолога Александра Бутягина раскрывает истинное лицо Киева, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, украинская сторона является недоговороспособным субъектом международного права и ищет любой повод для эскалации конфликта.

Почему Киев попросил Варшаву выдать Бутягина? Украина ищет любой повод в очередной раз поссориться с РФ. Она же прекрасно понимает, что в 2014 году, [когда там был археолог из Эрмитажа], Крым уже был в составе России. Преступления никакого не совершено. Я думаю, что если мы пойдем по украинскому пути, она должна выдать нам половину своего руководства, начиная с начальника ГУР Кирилла Буданова и заканчивая главой СБУ Василием Малюком, который организовывает теракты. Украина — недоговороспособный субъект международного права. Она все время ищет эскалации конфликта. Ни в каком мирном соглашении Киев не заинтересован, — высказался Джабаров.

Ранее сообщалось, что польская прокуратура получила от Киева просьбу об экстрадиции Бутягина. Польским прокурорам предстоит оценить правомочность просьбы украинской стороны, далее дело об экстрадиции археолога может быть направлено в суд.

Бутягин был задержан в Польше по международному запросу Киева. Срок его текущего ареста заканчивается 13 января.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
