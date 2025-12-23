Новый год-2026
23 декабря 2025 в 17:40

Минск заявил о праве самостоятельно выбирать цели для «Орешника»

Минобороны РБ: Белоруссия будет самостоятельно определять цели для «Орешника»

«Орешник» в представлении ИИ «Орешник» в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Белорусская сторона будет сама определять цели для российского гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник», размещенного на территории республики, заявил министр обороны страны Виктор Хренин в интервью телеканалу CGTN. По его словам, Москва будет помогать Минску в эксплуатации системы.

По заявлениям президента Белоруссии, цели Минск будет определять самостоятельно, а Москва поможет с эксплуатацией гиперзвуковой ракеты, — сказал он.

Ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что количество российских комплексов «Орешник», которые будут размещены в Белоруссии, будет ограничено. По его словам, речь идет максимум о 10 установках.

До этого белорусский лидер сообщил, что российский ракетный комплекс заступает на боевое дежурство в Белоруссии. Глава государства отметил, что вооружение находится в республике с 17 декабря. Он добавил, что первые позиции для комплекса уже оборудованы.

Тем временем в США заметили, что российский лидер Владимир Путин, говоря о серийном выпуске «Орешника», послал союзникам Украины предупреждение. Аналитики отметили, что так президент РФ ответил Западу на милитаристскую риторику.

