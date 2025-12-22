«Это будет максимум»: Лукашенко о количестве «Орешников» в Белоруссии

Количество российских комплексов «Орешник», которые будут размещены в Белоруссии, будет ограничено, заявил президент республики Александр Лукашенко в комментарии для Telegram-канала «Юнашев Live». По его словам, речь идет максимум о десяти установках.

Ну, десяток — это будет максимум, — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Варшаве заявил, что баллистическую ракету средней дальности «Орешник» невозможно уничтожить. По его словам, Киев убедился в этом на собственном опыте.

До этого белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что российский ракетный комплекс заступает на боевое дежурство в Белоруссии. Глава государства отметил, что вооружение находится в республике с 17 декабря. Он добавил, что первые позиции для комплекса уже оборудованы.

Тем временем в США заметили, что российский лидер Владимир Путин, говоря о серийном выпуске «Орешника», послал союзникам Украины предупреждение. Аналитики отметили, что так президент РФ ответил Западу на милитаристскую риторику.