19 декабря 2025 в 16:53

Зеленский признал бессилие Украины перед мощью «Орешника»

Зеленский признал, что «Орешник» невозможно уничтожить

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/imago-images.de/Global Look Press
Баллистическую ракету средней дальности «Орешник» невозможно уничтожить, признал президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Варшаве. По его словам, которые приводит польский портал Onet, Киев убедился в этом на собственном опыте.

Мы предупреждали наших европейских и американских партнеров, мы показывали дистанцию, на которую действует «Орешник», многим европейским странам — Польше, Германии. Этот «Орешник» невозможно уничтожить, — отметил Зеленский.

Политик призвал ввести санкции в отношении заводов, которые участвуют в его производстве. Он добавил, что уже просил об этом некоторые западные страны, но они с неохотой встретили его предложение.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что российский ракетный комплекс заступает на боевое дежурство в Белоруссии. Глава государства отметил, что вооружение находится в республике с 17 декабря. Он добавил, что первые позиции для комплекса уже оборудованы.

