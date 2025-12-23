«Собирали по частям»: паратеннисистка о ДТП, 13 переломах и чуде в Склифе

Анастасия Костеневич — мастер спорта международного класса, лучшая паратеннисистка России, многократная победительница отечественных и международных соревнований. Почти 13 лет назад она попала в страшное ДТП, но нашла в себе силы взять в руки ракетку. В интервью NEWS.ru Костеневич рассказала, кто помог ей пережить трагедию, как повлияли международные санкции на российских паралимпийцев, а также назвала свой главный успех в карьере.

«Специалисты НИИ Склифосовского совершили необыкновенное чудо, собрав меня по частям»

— Расскажите немного о себе: откуда вы родом, где учились?

— Я родилась в Москве. Начала получать образование в экономической сфере. Всегда тяготела к ношению форменной одежды, но даже не думала о карьере профессионального спортсмена или тренера. В моей голове было только небо, хотя оно и сейчас там. Я работала бортпроводником. Но обстоятельства изменились, как и вся моя жизнь.

Затем я окончила Российский университет спорта «ГЦОЛИФК», отучившись на тренера-преподавателя по настольному теннису. Поняв на собственном опыте, что необходимы более профессиональные знания по одному из важнейших аспектов в настольном теннисе, получила специальность «спортивный психолог». Я также являюсь тренером сборной Санкт-Петербурга, директором благотворительного фонда имени А. Пуйто и членом Общественного совета при администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга.

— Почему вы начали заниматься настольным теннисом?

— Выбор этого вида спорта был предрешен до моего рождения, так как стал традиционным в нашей семье. Мама, будучи беременной мной на восьмом месяце, играла в настольный теннис за общество «Буревестник». Она сейчас работает тренером-преподавателем в Домодедово, где продолжает прививать любовь к нашему прекрасному виду спорта.

Анастасия Костеневич с мамой Лилией Михайловной, 1993 год Фото: Личный архив Анастасии Костеневич

— Расскажите о трагическом происшествии, изменившем вашу жизнь.

— 7 января 2013 года я возвращалась из рейса и на Третьем транспортном кольце в Москве попала в страшное ДТП. Специалисты НИИ Склифосовского совершили необыкновенное чудо, собрав меня по частям. Сюжет со мной был показан в фильме «Институт Склифосовского. Век милосердия» на Первом канале. Клиническая смерть, 13 переломов (голень, ребра, руки), множественные ушибы внутренних органов, гидроторакс, пневмоторакс. Некоторые кости уже никогда не срастутся и держатся на пластинах, которые останутся во мне навсегда. Позвоночник поддерживает конструкция из 180 элементов.

«Не имею права на грусть и уныние»

— Что помогло вам пережить трагедию? Как появилась мотивация продолжать заниматься спортом?

— Безусловно, поддержка семьи и всех неравнодушных ко мне людей. В этой жизни нам ничего не дается, что мы не сможем вынести. Я долго не могла понять, для чего, почему со мной это произошло… Заново учишься есть, ходить и дышать. Адаптация к новой жизни с ограничениями, физическая боль, депрессии. Это происходило ровно до того момента, когда я невероятным, чудесным образом познакомилась со старшим тренером сборной Санкт-Петербурга по настольному теннису (для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. — NEWS.ru) Лосевой Александрой Юрьевной. Она сказала: «Ты нам подходишь!»

Новый виток с безграничными возможностями ворвался в мою жизнь. Защищать честь страны — это мне подходит! Я нашла свой смысл после произошедшего. Также поняла, что не имею права на грусть и уныние. Вторая жизнь не дается просто так! Показываю на своем примере, что невозможное возможно даже в адаптивной жизни. Когда мне пишут, что мой пример вдохновил кого-то заняться спортом или просто придает силы подниматься с кровати, я очень сильно радуюсь.

Анастасия Костеневич Фото: Личный архив Анастасии Костеневич

— В 2025 году вы завоевали более 10 медалей на различных международных соревнованиях. Насколько довольны своими результатами в этом сезоне?

— Настольный теннис — такой уникальный вид спорта, что в него можно учиться играть всю жизнь (улыбается. — NEWS.ru). На каждой тренировке и соревновании ты начинаешь понимать, видеть иначе тот или иной элемент и точку роста в нем. И так каждый день по-новому. С мая по ноябрь мы принимали участие в международных соревнованиях. В этом сезоне я завоевала 15 медалей на семи турнирах. Могу относиться к своим результатам как угодно, но когда недоволен тренер, становится страшновато (улыбается. — NEWS.ru). Самое главное, что прибавляется мастерство и есть куда расти, чтобы обыгрывать и турчанку, и чешку, и спортсменку из Тайваня… Мы же не зря тренируемся.

— Как оцените нынешний уровень конкуренции на международных соревнованиях?

— В моем классе очень высокая конкуренция. Международный уровень такой, что паралимпийские спортсменки из Польши и Австралии также выступают за олимпийские сборные своих стран. Но нет ничего невозможного. За это лето я подняла свою позицию в личном разряде на восемь пунктов в мировом рейтинге и завершаю 2025-й в топ-10 мира на шестой строчке.

— Какой самый значимый для вас успех в этом сезоне?

— Я и моя напарница по женской паре МСМК (мастер спорта международного класса. — NEWS.ru) Ольга Горшкалева возглавляли мировой рейтинг в течение 10 недель. Это исторический успех для нашей страны — и самый значимый для меня в этом сезоне.

— Какой ваш самый знаковый успех в карьере?

— Две медали чемпионата Европы, звание МСМК и попадание в сотню сильнейших спортсменок по настольному теннису страны среди здоровых атлетов (максимум 1007 единиц рейтинга Федерации настольного тенниса России).

Анастасия Костеневич, Александра Лосева, Ольга Горшкалева Фото: Личный архив Анастасии Костеневич

«Мало кто знает сильнейших паралимпийцев страны»

— После начала СВО российских спортсменов не допускали до международных турниров. Под санкции также подпали паралимпийцы. Насколько вы были шокированы этим решением?

— Я до сих пор нахожусь в шоковом состоянии из-за этого античеловечного решения, учитывая, что спорт вне политики. Вот так взять и одним росчерком пера лишить людей с ограниченными возможностями смысла жизни. Это даже больше, чем смысл, это вся жизнь. Некоторые из нас не могут заниматься ничем иным, кроме спорта, в силу физических особенностей.

— Как вы оцениваете развитие настольного тенниса в России?

— Мне приятно говорить о начале подъема настольного тенниса в нашей стране. Спортсмены наконец-то стали принимать участие в международных соревнованиях. Все больше российских теннисистов выступает за иностранные клубы, что положительно влияет на результат для страны. Такими темпами российский настольный теннис снова выйдет на медальный уровень сборных СССР и лидерство в мире.

Например, мы могли наблюдать на Суперкубке России, самом важном соревновании страны в 2025 году, что развитие настольного тенниса становится конкурентным с серией турниров Всемирного настольного тенниса (WTT). Я была удостоена чести проводить жеребьевки финальных матчей у мужчин и женщин. Я увидела изнутри, как и что делается для организации и проведения такого грандиозного соревнования.

Спортсмены демонстрировали высочайший уровень игры. На аллее славы вида спорта юные игроки могли ознакомиться с нашей спортивной историей. Зрителям предложили огромное количество активностей. Автограф-сессии с любимыми сильнейшими теннисистами страны никого не оставили равнодушными. Турнир посетили спортсмены с безграничными возможностями, как я нас называю. Их блеск в глазах от увиденного дорогого стоит. Федерация настольного тенниса России сделала праздник. Это уже не первый праздник спорта для всех на высочайшем уровне!

Лев Кацман и Никита Артеменко в соревнованиях по настольному теннису на Суперкубке России в Москве Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости

— Вашему виду спорта уделяют достаточно внимания в нашей стране? Что необходимо сделать для популяризации настольного тенниса?

— Я убеждена, что мало кто знает сильнейших паралимпийцев страны. А у нас есть чемпионы и призеры Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Такой уровень, что золото на чемпионате России даже не берется в расчет. Внимание выросло, потому что я стала заниматься популяризацией адаптивного спорта. С января стала подавать информацию о наших безграничных возможностях в своих соцсетях. Сейчас уже свыше 20 тысяч ценителей настольного тенниса.

Один из вариантов его популяризации, как бы банально это ни звучало, — достойное финансовое обеспечение. Если люди поймут, что, профессионально занимаясь настольный теннисом, можно прокормить себя и свою семью, это в разы увеличит прирост желающих взять ракетку в руки.

— Насколько большое внимание уделяют паралимпийским видам спорта? Что стоит улучшить?

— Отдельным паралимпийским видам спорта уделяется огромное внимание. У меня нет ответа на вопрос, почему именно им. Мы все понимаем, что без финансирования на должном уровне ни о каком международном лидерстве не может быть и речи. Необходимы регулярные выезды, инвентарь и экипировка.

Анастасия Костеневич Фото: Личный архив Анастасии Костеневич

Чтобы улучшить ситуацию, я предлагаю объединяться и становиться большой теннисной семьей без ограничений под одной крышей. Это непросто сделать, но уверена, что возможно! Момент, который стоит улучшить на данном этапе, — перенять практику совместного тренировочного процесса олимпийцев и паралимпийцев, как происходит во всем мире. Это позволит улучшить совместные результаты на благо страны.

— Какие у вас хобби, помимо настольного тенниса?

— Хобби столько, что только успевай между зачехлением и расчехлением ракетки! Увлеклась каллиграфией, ежемесячно окунаюсь в купель, посещаю музеи и театры, обожаю органную музыку и оффроуд (вид активного отдыха и спорта, подразумевающий преодоление бездорожья на разных видах полноприводной техники. — NEWS.ru). Я также собираю грибы и рыбачу. Походы с палаткой и чтением у костра — предел мечтаний, когда нужна перезагрузка! Могу перечислять свои увлечения до окончания бумажной продукции в стране. Если я еще чего-то не попробовала сделать, значит просто не успела.

— За какими еще видами спорта следите?

— В зависимости от сезона чемпионатов, которые идут. Я могу смотреть настольный теннис 25/8. Из интересов — большой теннис, снукер, с недавних пор дартс. Оказывается, это так увлекательно и азартно! Хоккей, футбол, биатлон и шахматы.

— Можете назвать лучших спортсменов России 2025 года?

— Убеждена, что каждый спортсмен, особенно с безграничными возможностями, который делает над собой усилие и идет к своей мечте, автоматически становится лучшим! Что касается завоеванных медалей, можно посмотреть протоколы соревнований.

— Какие у вас планы на 2026-й? Как встретите Новый год?

— Это год отбора на чемпионат мира в Таиланде, который пройдет в ноябре. 2026-й будет золотым! Минимум шесть международных выездов для выполнения регламента отбора на ЧМ, чемпионат России, прочие соревнования и тренировочные мероприятия. 3 января приступаю к тренировкам в нашей СШОР Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Новый год — это семейный праздник. Пусть эта прекрасная традиция остается.

Анастасия Костеневич с мамой Лилией Михайловной Фото: Личный архив Анастасии Костеневич

