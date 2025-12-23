Новый год-2026
«Собирали по частям»: паратеннисистка о ДТП, 13 переломах и чуде в Склифе

Анастасия Костеневич Анастасия Костеневич Фото: Личный архив Анастасии Костеневич
Анастасия Костеневич — мастер спорта международного класса, лучшая паратеннисистка России, многократная победительница отечественных и международных соревнований. Почти 13 лет назад она попала в страшное ДТП, но нашла в себе силы взять в руки ракетку. В интервью NEWS.ru Костеневич рассказала, кто помог ей пережить трагедию, как повлияли международные санкции на российских паралимпийцев, а также назвала свой главный успех в карьере.

«Специалисты НИИ Склифосовского совершили необыкновенное чудо, собрав меня по частям»

— Расскажите немного о себе: откуда вы родом, где учились?

— Я родилась в Москве. Начала получать образование в экономической сфере. Всегда тяготела к ношению форменной одежды, но даже не думала о карьере профессионального спортсмена или тренера. В моей голове было только небо, хотя оно и сейчас там. Я работала бортпроводником. Но обстоятельства изменились, как и вся моя жизнь.

Затем я окончила Российский университет спорта «ГЦОЛИФК», отучившись на тренера-преподавателя по настольному теннису. Поняв на собственном опыте, что необходимы более профессиональные знания по одному из важнейших аспектов в настольном теннисе, получила специальность «спортивный психолог». Я также являюсь тренером сборной Санкт-Петербурга, директором благотворительного фонда имени А. Пуйто и членом Общественного совета при администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга.

— Почему вы начали заниматься настольным теннисом?

— Выбор этого вида спорта был предрешен до моего рождения, так как стал традиционным в нашей семье. Мама, будучи беременной мной на восьмом месяце, играла в настольный теннис за общество «Буревестник». Она сейчас работает тренером-преподавателем в Домодедово, где продолжает прививать любовь к нашему прекрасному виду спорта.

Анастасия Костеневич с мамой Лилией Михайловной, 1993 год Анастасия Костеневич с мамой Лилией Михайловной, 1993 год Фото: Личный архив Анастасии Костеневич

— Расскажите о трагическом происшествии, изменившем вашу жизнь.

— 7 января 2013 года я возвращалась из рейса и на Третьем транспортном кольце в Москве попала в страшное ДТП. Специалисты НИИ Склифосовского совершили необыкновенное чудо, собрав меня по частям. Сюжет со мной был показан в фильме «Институт Склифосовского. Век милосердия» на Первом канале. Клиническая смерть, 13 переломов (голень, ребра, руки), множественные ушибы внутренних органов, гидроторакс, пневмоторакс. Некоторые кости уже никогда не срастутся и держатся на пластинах, которые останутся во мне навсегда. Позвоночник поддерживает конструкция из 180 элементов.

«Не имею права на грусть и уныние»

— Что помогло вам пережить трагедию? Как появилась мотивация продолжать заниматься спортом?

Безусловно, поддержка семьи и всех неравнодушных ко мне людей. В этой жизни нам ничего не дается, что мы не сможем вынести. Я долго не могла понять, для чего, почему со мной это произошло… Заново учишься есть, ходить и дышать. Адаптация к новой жизни с ограничениями, физическая боль, депрессии. Это происходило ровно до того момента, когда я невероятным, чудесным образом познакомилась со старшим тренером сборной Санкт-Петербурга по настольному теннису (для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. — NEWS.ru) Лосевой Александрой Юрьевной. Она сказала: «Ты нам подходишь!»

Новый виток с безграничными возможностями ворвался в мою жизнь. Защищать честь страны — это мне подходит! Я нашла свой смысл после произошедшего. Также поняла, что не имею права на грусть и уныние. Вторая жизнь не дается просто так! Показываю на своем примере, что невозможное возможно даже в адаптивной жизни. Когда мне пишут, что мой пример вдохновил кого-то заняться спортом или просто придает силы подниматься с кровати, я очень сильно радуюсь.

Анастасия Костеневич Анастасия Костеневич Фото: Личный архив Анастасии Костеневич

— В 2025 году вы завоевали более 10 медалей на различных международных соревнованиях. Насколько довольны своими результатами в этом сезоне?

Настольный теннис — такой уникальный вид спорта, что в него можно учиться играть всю жизнь (улыбается. — NEWS.ru). На каждой тренировке и соревновании ты начинаешь понимать, видеть иначе тот или иной элемент и точку роста в нем. И так каждый день по-новому. С мая по ноябрь мы принимали участие в международных соревнованиях. В этом сезоне я завоевала 15 медалей на семи турнирах. Могу относиться к своим результатам как угодно, но когда недоволен тренер, становится страшновато (улыбается. — NEWS.ru). Самое главное, что прибавляется мастерство и есть куда расти, чтобы обыгрывать и турчанку, и чешку, и спортсменку из Тайваня… Мы же не зря тренируемся.

— Как оцените нынешний уровень конкуренции на международных соревнованиях?

— В моем классе очень высокая конкуренция. Международный уровень такой, что паралимпийские спортсменки из Польши и Австралии также выступают за олимпийские сборные своих стран. Но нет ничего невозможного. За это лето я подняла свою позицию в личном разряде на восемь пунктов в мировом рейтинге и завершаю 2025-й в топ-10 мира на шестой строчке.

— Какой самый значимый для вас успех в этом сезоне?

— Я и моя напарница по женской паре МСМК (мастер спорта международного класса. — NEWS.ru) Ольга Горшкалева возглавляли мировой рейтинг в течение 10 недель. Это исторический успех для нашей страны — и самый значимый для меня в этом сезоне.

— Какой ваш самый знаковый успех в карьере?

— Две медали чемпионата Европы, звание МСМК и попадание в сотню сильнейших спортсменок по настольному теннису страны среди здоровых атлетов (максимум 1007 единиц рейтинга Федерации настольного тенниса России).

Анастасия Костеневич, Александра Лосева, Ольга Горшкалева Анастасия Костеневич, Александра Лосева, Ольга Горшкалева Фото: Личный архив Анастасии Костеневич

«Мало кто знает сильнейших паралимпийцев страны»

— После начала СВО российских спортсменов не допускали до международных турниров. Под санкции также подпали паралимпийцы. Насколько вы были шокированы этим решением?

— Я до сих пор нахожусь в шоковом состоянии из-за этого античеловечного решения, учитывая, что спорт вне политики. Вот так взять и одним росчерком пера лишить людей с ограниченными возможностями смысла жизни. Это даже больше, чем смысл, это вся жизнь. Некоторые из нас не могут заниматься ничем иным, кроме спорта, в силу физических особенностей.

— Как вы оцениваете развитие настольного тенниса в России?

— Мне приятно говорить о начале подъема настольного тенниса в нашей стране. Спортсмены наконец-то стали принимать участие в международных соревнованиях. Все больше российских теннисистов выступает за иностранные клубы, что положительно влияет на результат для страны. Такими темпами российский настольный теннис снова выйдет на медальный уровень сборных СССР и лидерство в мире.

Например, мы могли наблюдать на Суперкубке России, самом важном соревновании страны в 2025 году, что развитие настольного тенниса становится конкурентным с серией турниров Всемирного настольного тенниса (WTT). Я была удостоена чести проводить жеребьевки финальных матчей у мужчин и женщин. Я увидела изнутри, как и что делается для организации и проведения такого грандиозного соревнования.

Спортсмены демонстрировали высочайший уровень игры. На аллее славы вида спорта юные игроки могли ознакомиться с нашей спортивной историей. Зрителям предложили огромное количество активностей. Автограф-сессии с любимыми сильнейшими теннисистами страны никого не оставили равнодушными. Турнир посетили спортсмены с безграничными возможностями, как я нас называю. Их блеск в глазах от увиденного дорогого стоит. Федерация настольного тенниса России сделала праздник. Это уже не первый праздник спорта для всех на высочайшем уровне!

Лев Кацман и Никита Артеменко в соревнованиях по настольному теннису на Суперкубке России в Москве Лев Кацман и Никита Артеменко в соревнованиях по настольному теннису на Суперкубке России в Москве Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости

— Вашему виду спорта уделяют достаточно внимания в нашей стране? Что необходимо сделать для популяризации настольного тенниса?

— Я убеждена, что мало кто знает сильнейших паралимпийцев страны. А у нас есть чемпионы и призеры Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Такой уровень, что золото на чемпионате России даже не берется в расчет. Внимание выросло, потому что я стала заниматься популяризацией адаптивного спорта. С января стала подавать информацию о наших безграничных возможностях в своих соцсетях. Сейчас уже свыше 20 тысяч ценителей настольного тенниса.

Один из вариантов его популяризации, как бы банально это ни звучало, — достойное финансовое обеспечение. Если люди поймут, что, профессионально занимаясь настольный теннисом, можно прокормить себя и свою семью, это в разы увеличит прирост желающих взять ракетку в руки.

— Насколько большое внимание уделяют паралимпийским видам спорта? Что стоит улучшить?

— Отдельным паралимпийским видам спорта уделяется огромное внимание. У меня нет ответа на вопрос, почему именно им. Мы все понимаем, что без финансирования на должном уровне ни о каком международном лидерстве не может быть и речи. Необходимы регулярные выезды, инвентарь и экипировка.

Анастасия Костеневич Анастасия Костеневич Фото: Личный архив Анастасии Костеневич

Чтобы улучшить ситуацию, я предлагаю объединяться и становиться большой теннисной семьей без ограничений под одной крышей. Это непросто сделать, но уверена, что возможно! Момент, который стоит улучшить на данном этапе, — перенять практику совместного тренировочного процесса олимпийцев и паралимпийцев, как происходит во всем мире. Это позволит улучшить совместные результаты на благо страны.

— Какие у вас хобби, помимо настольного тенниса?

— Хобби столько, что только успевай между зачехлением и расчехлением ракетки! Увлеклась каллиграфией, ежемесячно окунаюсь в купель, посещаю музеи и театры, обожаю органную музыку и оффроуд (вид активного отдыха и спорта, подразумевающий преодоление бездорожья на разных видах полноприводной техники. — NEWS.ru). Я также собираю грибы и рыбачу. Походы с палаткой и чтением у костра — предел мечтаний, когда нужна перезагрузка! Могу перечислять свои увлечения до окончания бумажной продукции в стране. Если я еще чего-то не попробовала сделать, значит просто не успела.

— За какими еще видами спорта следите?

— В зависимости от сезона чемпионатов, которые идут. Я могу смотреть настольный теннис 25/8. Из интересов — большой теннис, снукер, с недавних пор дартс. Оказывается, это так увлекательно и азартно! Хоккей, футбол, биатлон и шахматы.

— Можете назвать лучших спортсменов России 2025 года?

— Убеждена, что каждый спортсмен, особенно с безграничными возможностями, который делает над собой усилие и идет к своей мечте, автоматически становится лучшим! Что касается завоеванных медалей, можно посмотреть протоколы соревнований.

— Какие у вас планы на 2026-й? Как встретите Новый год?

— Это год отбора на чемпионат мира в Таиланде, который пройдет в ноябре. 2026-й будет золотым! Минимум шесть международных выездов для выполнения регламента отбора на ЧМ, чемпионат России, прочие соревнования и тренировочные мероприятия. 3 января приступаю к тренировкам в нашей СШОР Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Новый год — это семейный праздник. Пусть эта прекрасная традиция остается.

Анастасия Костеневич с мамой Лилией Михайловной Анастасия Костеневич с мамой Лилией Михайловной Фото: Личный архив Анастасии Костеневич

