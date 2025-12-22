Новый год-2026
Паратеннисистка Костеневич назвала главные достижения в своей карьере

Костеневич назвала две медали с ЧЕ и звание МСМК главными успехами в карьере

Анастасия Костеневич Анастасия Костеневич Фото: Социальные сети
Российская паратеннисистка Анастасия Костеневич в интервью NEWS.ru назвала медали чемпионата Европы и звание мастера спорта международного класса главными успехами в своей карьере. Также она отметила, что первая строчка мирового рейтинга в этом сезоне стала исторической для страны.

В этом сезоне с напарницей Ольгой Горшкалевой в течение 10 недель возглавляли мировой рейтинг. Это исторический успех для нашей страны и самый значимый для меня в этом сезоне. В карьере, наверное, две медали ЧЕ, звание МСМК и попадание в топ-100 спортсменок по настольному теннису страны по здоровым, — сказала Костеневич.

Ранее она заявила, что врачи совершили чудо, «собрав ее по частям» после страшного ДТП в 2013 году. Костеневич отметила, что в тот день, 7 января, пережила клиническую смерть и получила 13 переломов. Она добавила, что некоторые поврежденные при аварии кости до сих пор держатся на пластинах, которые останутся в организме «навсегда». Позвоночник спортсменки поддерживает конструкция из 180 элементов.

