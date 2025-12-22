Новый год-2026
«Меня собирали по частям»: лучшая паратеннисистка РФ о ДТП с 13 переломами

Паратеннисистка Костеневич вспомнила о пережитой клинической смерти после ДТП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российская паратеннисистка Анастасия Костеневич в интервью NEWS.ru заявила, что врачи совершили чудо, «собрав ее по частям» после страшного ДТП в 2013 году. Она отметила, что в тот день 7 января пережила клиническую смерть и получила 13 переломов.

7 января 2013 года в Москве я попала в страшное ДТП на Третьем транспортном кольце. Специалисты НИИ Склифосовского совершили необыкновенное чудо, собрав меня по частям. [У меня была] клиническая смерть, 13 переломов: голень, ребра, руки, в том числе игровая, множественные ушибы внутренних органов, гидроторакс, пневмоторакс, — рассказала Костеневич.

Теннисистка добавила, что некоторые поврежденные при аварии кости до сих пор держатся на пластинах, которые останутся в ее организме «навсегда». Позвоночник же поддерживает конструкция из 180 элементов.

