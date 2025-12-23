Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 11:00

«На благо страны»: Костеневич выступила с неожиданным предложением

Костеневич призвала олимпийцев и паралимпийцев тренироваться вместе

Российская спортсменка в матче женского одиночного разряда по теннису на колясках Российская спортсменка в матче женского одиночного разряда по теннису на колясках Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Российская паратеннисистка Анастасия Костеневич в интервью NEWS.ru призвала олимпийцев тренироваться вместе с паралимпийцами. По ее мнению это сделать непросто, но точно поможет улучшить совместный результат на благо страны.

Отдельным паралимпийским видам спорта уделяется огромное внимание. На вопрос, почему именно этим видам, ответа у меня нет. Уже давно складывается ощущение, что именно нашу дисциплину недолюбливают. Для улучшения ситуации я предлагаю объединяться и становиться большой теннисной семьей без ограничений под одной крышей. Да, это непросто сделать, но уверена, что возможно! Перенять практику совместного тренировочного процесса олимпийцев и паралимпийцев, как происходит во всем мире. Это точно позволит улучшить совместный результат на благо страны, — сказала Костеневич.

Ранее она заявила, что врачи совершили чудо, «собрав ее по частям» после страшного ДТП в 2013 году. Костеневич отметила, что в тот день, 7 января, пережила клиническую смерть и получила 13 переломов. Она добавила, что некоторые поврежденные при аварии кости до сих пор держатся на пластинах, которые останутся в организме «навсегда». Позвоночник спортсменки поддерживает конструкция из 180 элементов.

Олимпиада
Паралимпиада
настольный теннис
российские спортсмены
Виктор Байбаков
В. Байбаков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Верховный суд объяснил, когда можно демонстрировать нацистскую символику
Диетолог дала советы, какими напитками заменить алкоголь на Новый год
Власти раскрыли реальную обстановку в Димитрове
Названа главная уязвимость кораблей «золотого флота» США
ВС России ударили «Кинжалами» по предприятиям ВПК Украины
Раскрыто, почему иноагенты настырно оспаривают свой статус в России
Машина сбила 85-летнюю пенсионерку, бежавшую на красный
Российский боец двумя ударами остановил колонну ВСУ
В МЧС рассказали, угрожают ли россиянам «новогодние» пожары
Раскрыто, в каком городе России достигла предела гостиничная инфраструктура
Российские военные освободили еще два населенных пункта в зоне СВО
Судьба портов и логистики ВСУ «повисла на волоске»
Житель Крыма пойдет под суд по делу о госизмене
Сын Кадырова получил новую награду из рук отца
Володин заявил, что России не нужны коврижки и аплодисменты
Медовик больше не покупаю! Готовлю сама по простому рецепту
Володин отверг враждебные намерения России по отношению к Европе
Как выбрать пауэрбанк: для телефона, планшета, ноутбука и походов
Стало известно, почему проект «золотого флота» США может быть заморожен
В Петербурге начали массово отправлять на карантин школьные классы
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.