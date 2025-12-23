«На благо страны»: Костеневич выступила с неожиданным предложением

Российская паратеннисистка Анастасия Костеневич в интервью NEWS.ru призвала олимпийцев тренироваться вместе с паралимпийцами. По ее мнению это сделать непросто, но точно поможет улучшить совместный результат на благо страны.

Отдельным паралимпийским видам спорта уделяется огромное внимание. На вопрос, почему именно этим видам, ответа у меня нет. Уже давно складывается ощущение, что именно нашу дисциплину недолюбливают. Для улучшения ситуации я предлагаю объединяться и становиться большой теннисной семьей без ограничений под одной крышей. Да, это непросто сделать, но уверена, что возможно! Перенять практику совместного тренировочного процесса олимпийцев и паралимпийцев, как происходит во всем мире. Это точно позволит улучшить совместный результат на благо страны, — сказала Костеневич.

Ранее она заявила, что врачи совершили чудо, «собрав ее по частям» после страшного ДТП в 2013 году. Костеневич отметила, что в тот день, 7 января, пережила клиническую смерть и получила 13 переломов. Она добавила, что некоторые поврежденные при аварии кости до сих пор держатся на пластинах, которые останутся в организме «навсегда». Позвоночник спортсменки поддерживает конструкция из 180 элементов.