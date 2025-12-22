Новый год-2026
22 декабря 2025 в 11:00

Костеневич назвала бесчеловечным отстранение паралимпийцев из РФ из-за СВО

Костеневич: отстранением России МОК лишил многих паралимпийцев смысла жизни

Российская паратеннисистка Анастасия Костеневич в интервью NEWS.ru рассказала, что была в шоке от решения отстранить паралимпийцев от международных соревнований после начала СВО. Она отметила, что для многих людей с ограниченными возможностями спорт является смыслом жизни.

До сих пор нахожусь в шоковом состоянии от этого античеловеческого решения при позиционировании, что спорт вне политики. Вот так взять и одним росчерком пера лишить людей с ограниченными возможностями смысла жизни. А ведь это даже больше, чем смысл, это вся жизнь. Некоторые из нас не могут заниматься ничем иным, кроме спорта, в силу физических особенностей, — сказала Костеневич.

Ранее она заявила, что врачи совершили чудо, «собрав ее по частям» после страшного ДТП в 2013 году. Костеневич отметила, что в тот день, 7 января, пережила клиническую смерть и получила 13 переломов. Она добавила, что некоторые поврежденные при аварии кости до сих пор держатся на пластинах, которые останутся в организме «навсегда». Позвоночник спортсменки поддерживает конструкция из 180 элементов.

отстранение
настольный теннис
российские спортсмены
СВО
