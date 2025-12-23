Украина потребовала экстрадиции археолога Бутягина

Польская прокуратура получила от Киева просьбу об экстрадиции задержанного в Варшаве российского археолога Александра Бутягина, сообщила радиостанция RMF FM. Польским прокурорам предстоит оценить правомочность просьбы украинской стороны, далее дело об экстрадиции Бутягина может быть направлено в суд. Отмечается, что прокуратура также, вероятнее всего, будет просить суд о продлении ареста сотрудника Эрмитажа, который заканчивается 13 января.

Бутягин был задержан в Польше по международному запросу Киева. Срок его текущего ареста заканчивается 13 января. Однако, по данным журналистов, прокуратура не намерена выпускать ученого на свободу и, вероятней всего, обратится в суд с просьбой продлить содержание под стражей на период рассмотрения дела.

Украина разыскивает археолога в связи с его профессиональной деятельностью в Крыму, которую Киев расценивает как незаконную. Для российской стороны и научного сообщества это дело является беспрецедентным случаем преследования ученого за проведение раскопок. Если польский суд сочтет аргументы Украины убедительными, Бутягин может стать первым российским ученым, выданным Киеву по подобному обвинению.

Ранее сообщалось, что Государственный Эрмитаж делает все возможное в ситуации с задержанием Бутягина в Польше. Ученый был в отпуске и не вышел на работу 11 декабря, а коллеги узнали о произошедшем из публикаций польских СМИ. В пресс-службе учреждения подтвердили, что Бутягин соблюдал международные юридические и этические нормы археологических исследований и получал необходимые разрешения на раскопки.