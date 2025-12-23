В Свердловской области мальчик получил тяжелую травму на зимней горке

В Михайловске Свердловской области восьмилетний мальчик получил тяжелую травму после падения с деревянной зимней горки, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета. Инцидент произошел 20 декабря 2025 года.

20 декабря 2025 года в городе Михайловске произошел инцидент, связанный с травмированием малолетнего ребенка 2017 года рождения в результате падения с зимней горки. Мальчик получил травму, повлекшую причинение его здоровью тяжкого вреда, — говорится в сообщении.

По версии следствия, падение произошло из-за отсутствия соответствующих техническим требованиям необходимых ограждений на горке. Мальчику была оказана медицинская помощь. Нижнесергинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ, предусматривающей ответственность за оказание услуг или выполнение работ, не соответствующих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности тяжкий вред здоровью.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия, а также причины и условия, способствовавшие травмированию ребенка.

