Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 17:47

В Свердловской области мальчик получил тяжелую травму на зимней горке

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Михайловске Свердловской области восьмилетний мальчик получил тяжелую травму после падения с деревянной зимней горки, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета. Инцидент произошел 20 декабря 2025 года.

20 декабря 2025 года в городе Михайловске произошел инцидент, связанный с травмированием малолетнего ребенка 2017 года рождения в результате падения с зимней горки. Мальчик получил травму, повлекшую причинение его здоровью тяжкого вреда, — говорится в сообщении.

По версии следствия, падение произошло из-за отсутствия соответствующих техническим требованиям необходимых ограждений на горке. Мальчику была оказана медицинская помощь. Нижнесергинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ, предусматривающей ответственность за оказание услуг или выполнение работ, не соответствующих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности тяжкий вред здоровью.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия, а также причины и условия, способствовавшие травмированию ребенка.

Ранее сообщалось, что семилетний мальчик из Уфы чуть не скончался от отека Квинке, съев печенье, которым его угостили в школе. Первоклассник был дома один. После того как мальчик съел одно печенье, он начал стремительно задыхаться. Школьник успел дозвониться маме, которая вызвала домой скорую и сама оперативно вернулась домой. Мальчика подключили к кислороду и поместили в реанимацию.

травмы
дети
пострадавшие
Свердловская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подозреваемого в разжигании ненависти пермяка признали экстремистом
В Сети появилось видео с Санта-Клаусом, депортирующим мигрантов
«Рассадник педофилов»: в Госдуме назвали условие для разблокировки Roblox
Прохор Шаляпин рассказал о трагическом инциденте на концерте
Развод, шоу «Голос», слитые фото: куда пропала Анна Асти
Лимонный ликер за 3 часа: альтернатива классическому лимончелло
Замдиректора школы уволили за мат в тестах
Россиянам рассказали, сколько продлится период «охлаждения» сим-карт
Боярский перечислил, что требовалось от WhatsApp до блокировки
Тихая революция: как звукопоглощающие окна меняют жизнь в мегаполисе
Трамп пригласит страны бывшего СССР на саммит G20
Депутат Боярский рассказал, как развиваются российские нейросети
«Каникулы начались?»: Медведев высмеял миротворческую риторику Европы
А было ли растление? Бастрыкин вступился за учительницу из Петербурга
«Латать дыры бессмысленно»: военэксперт о перспективах ВСУ в Гуляйполе
«Не волнуйтесь, будет хуже»: Мелони сделала прогноз на 2026 год
Исчезли на 12 лет: дочь дипломата убила мать и братьев ради наследства?
В Израиле восхитились российским «ловцом» истребителей-невидимок НАТО
Евросоюз сметает санкционную российскую рыбу
Россию оплетают сетью особых патрулей
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.