Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 18:54

Трамп провел переговоры с президентами союзных России государств

Трамп обсудил с Токаевым и Мирзиеевым важность урегулирования конфликтов

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трампа провел переговоры с президентами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиеевым. В своей соцсети Trump Social американский лидер отметил, что обсудил с коллегами важность урегулирования продолжающихся конфликтов.

Мы обсудили важность установления мира в продолжающихся конфликтах, а также выросшие торговлю и сотрудничество между нашими странами. Отношения между нашими странами замечательные, — написал Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что провел «два замечательных разговора». Он добавил, что пригласит Токаева и Мирзиеева на саммит G20, который США примут в следующем году в Майами.

Ранее пресс-служба президента Казахстана сообщала, что Токаев пригласил Трампа в гости, обратив внимание, что визит американского лидера «станет историческим» событием. В сообщении говорится, что лидеры провели телефонный разговор 23 декабря, в котором не только обсудили актуальные вопросы казахстанско-американского сотрудничества, но и подтвердили заинтересованность в развитии двусторонних отношений.

США
Казахстан
Узбекистан
переговоры
Дональд Трамп
Касым-Жомарт Токаев
Шавкат Мирзиёев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Натовский самолет заметили у границ России в Баренцевом море
«Не враг»: В США рассекретили тайные детали беседы Буша-младшего с Путиным
Дуров хочет миллион детей по всему миру? Что известно о его донорстве
Чемпион Европы по биатлону найден мертвым
Россиянин-экстремист отправился в колонию после богослужений
Российские регионы поспорили после жалобы Путину на жизнь «как в XIX веке»
В «Единой России» подвели итоги работы в осеннюю сессию
Венгрия оценила предложение провести саммит России и США в Будапеште
ВСУ угрожает окружение в Гуляйполе: как идет наступление 23 декабря
Последний шанс Долиной, блокировка WhatsApp, ВСУ разорены: что дальше
Китаист Виногродский дал советы россиянам на 2026 год
В Карелии пенсионерка поплатилась рублем за скандал с гимном России
Спустя четыре месяца установлен владелец упавшего в Эстонии бесхозного БПЛА
Зоолог ответил Финляндии на обвинения в адрес российских волков
Telegram планируют заблокировать в России? Что известно, позиция РКН
Бюджет Томской области на 2026 год оказался дефицитным
Стрела крана раздавила рабочего на юго-западе Москвы
Люксовые кроссовки помешали финну въехать в Россию
Российский бизнес призвали не упустить момент для развития
Уют начинается с окна: 10 идей оформления без капитального ремонта
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.