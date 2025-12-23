Трамп провел переговоры с президентами союзных России государств Трамп обсудил с Токаевым и Мирзиеевым важность урегулирования конфликтов

Президент США Дональд Трампа провел переговоры с президентами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиеевым. В своей соцсети Trump Social американский лидер отметил, что обсудил с коллегами важность урегулирования продолжающихся конфликтов.

Мы обсудили важность установления мира в продолжающихся конфликтах, а также выросшие торговлю и сотрудничество между нашими странами. Отношения между нашими странами замечательные, — написал Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что провел «два замечательных разговора». Он добавил, что пригласит Токаева и Мирзиеева на саммит G20, который США примут в следующем году в Майами.

Ранее пресс-служба президента Казахстана сообщала, что Токаев пригласил Трампа в гости, обратив внимание, что визит американского лидера «станет историческим» событием. В сообщении говорится, что лидеры провели телефонный разговор 23 декабря, в котором не только обсудили актуальные вопросы казахстанско-американского сотрудничества, но и подтвердили заинтересованность в развитии двусторонних отношений.