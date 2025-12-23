Первоклассник чуть не умер дома из-за одного печенья В Уфе первоклассник получил отек Квинке из-за печенья

Семилетний мальчик из Уфы чуть не скончался от отека Квинке, сообщил Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА». По информации авторов, ребенок съел печенье, которым его угостили в школе.

Первоклассник был дома один, после того, как мальчик съел одно печенье, он начал стремительно задыхаться. На канале уточнили, что школьник успел дозвониться маме, которая вызвала домой скорую и сама оперативно вернулась домой.

Авторы рассказали, что мальчика подключили к кислороду и поместили в реанимацию. По информации канала, ребенок страдал от сильной аллергии, однако при матери несколько раз пробовал есть печенье — всегда обходилось без последствий.

Ранее москвичка получила тяжелое отравление после употребления тайского афродизиака. У женщины стремительно развился отек Квинке, медики едва успели стабилизировать ее состояние. 41-летняя пострадавшая приобрела так называемый любовный напиток на одном из тайских рынков. Продавец уверял, что средство на основе секретов насекомых обеспечит выраженный эффект, несмотря на отсутствие маркировки на упаковке, и москвичка решила купить препарат.