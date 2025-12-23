В Москве прогулка обернулась похищением и перепродажей шпица

В Москве разыскивают померанского шпица, сообщает Telegram-канал «112». По информации канала, тяжелобольную собаку похитили у дочери владелицы.

Хозяйка собаки уехала из Москвы и оставила собаку дочери — она пошла гулять со шпицем в ТЦ «Калужский». В один момент девушке стало плохо, и она отдала пса парню, который был рядом. Сама она утверждает, что не знакома с молодым человеком, однако ее мать считает иначе.

После молодой человек вместе с собакой приехал в ТЦ «Коньково-Пассаж». Предполагаемый похититель вел себя агрессивно. Затем в туалете одного из ресторанов юноша отдал собаку незнакомой девушке — ее вместе с псом на руках зафиксировали камеры видеонаблюдения. Не исключено, что шпица перепродали после похищения.

