10 февраля 2026 в 23:00

«Это исключается»: Пашинян прокомментировал отношения России и Армении

Пашинян: Армению невозможно втянуть в противостояние с Россией

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press
Армянский премьер-министр Никол Пашинян исключил возможность втягивания Еревана в любые действия, направленные против России, передает Общественное телевидение Армении. Он подчеркнул, что его правительство на всех площадках доносит мысль об отсутствии планов по нанесению вреда РФ.

Хотел бы поделиться нашим стратегическим представлением об отношениях с Россией. Мы на всех площадках всем партнерам доносим следующую мысль: у нас не было, нет и не будет повестки по нанесению вреда РФ и ее интересам. Это исключается, — заявил Пашинян.

Глава правительства также отметил, что ценит текущие отношения с Москвой. По его словам, у Армении сложились теплые отношения с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Ранее президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что Объединенные Арабские Эмираты нацелены на укрепление отношений с Россией. По словам главы государства, Абу-Даби выступает за реализацию целей развития и партнерства в интересах обеих стран.

До этого Пашинян заявил, что Ереван обсуждает с США два варианта передачи в аренду TRIPP через регион Сюник сроком на 49 или 99 лет. По его словам, сроки аренды связаны с объемом инвестиций и необходимостью обеспечить их окупаемость.

Никол Пашинян
Армения
Россия
Владимир Путин
