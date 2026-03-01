Назук — ароматный слоеный пирог родом из Армении, который покоряет с первого кусочка

Назук — ароматный слоеный пирог родом из Армении, который покоряет с первого кусочка

Этот румяный, мягкий и слегка рассыпчатый пирог пришел к нам из армянской кухни. Назук традиционно пекут к праздникам и семейным встречам — он славится нежным дрожжевым тестом и сладкой масляной начинкой. Сверху — золотистая корочка, внутри — тонкие слои и тонкий аромат специй.

Тесто

Молоко — 1 стакан (теплое), сливочное масло — 100 г (растопить), яйца — 2 шт., сухие дрожжи — 1 ч. л., сахар — 100 г, соль — 0,5 ч. л., куркума — щепотка, мука — 500–600 г.

Начинка

Сливочное масло — 100 г, сахар — 100 г, куркума — около 5 г.

Для смазывания

Желток — 1 шт., молоко — 1 ст. л.

В теплое молоко добавьте дрожжи и немного сахара, оставьте на несколько минут для активации. Затем вмешайте яйца, растопленное масло, сахар, соль и куркуму. Постепенно подсыпайте муку, замешивая мягкое, эластичное тесто. Накройте его и оставьте подходить на 1–1,5 часа.

Подошедшее тесто раскатайте в пласт, смажьте половиной начинки и сложите пополам. Снова раскатайте и повторите процесс для получения слоистой структуры. Затем раскатайте пласт толщиной около 1 см, нарежьте квадратами и плотно выложите на противень. Смажьте смесью желтка и молока. Выпекайте при 190 °C примерно 20–25 минут до красивого золотистого цвета. Готовый назук можно смазать медом — для аппетитного блеска и дополнительной нежной сладости.

Ранее мы делились рецептом для женских посиделок на 8 Марта. «Примадонна» — легкая, воздушная, без грамма тяжести. Идеально под бокал шампанского!