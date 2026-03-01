Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 07:46

Завтрак, который согреет холодным утром: готовлю нежные оладьи с яблоками и корицей — мой рецепт

Фото: D-NEWS.ru
Эти оладьи — как теплый плед и хорошая книга в морозный день. Аромат корицы и яблок наполняет кухню уютом, а нежное тесто тает во рту, даря настоящее удовольствие.

Для оладий мне понадобится: яблоки (300 г), яйца (2 шт.), кефир (400 мл), мука (150 г), сахар (2 ст. л.), разрыхлитель (1 ч. л.), сода (щепотка), корица (1 ч. л.), соль, масло для жарки.

Яблоки очищаю от кожуры и натираю на крупной терке. В глубокой миске взбиваю яйца с сахаром до легкой пены. Добавляю кефир комнатной температуры — это важно для реакции с содой. Просеиваю муку с разрыхлителем, содой и щепоткой соли. Соединяю мокрые и сухие ингредиенты, аккуратно перемешиваю до однородности. Тесто должно получиться как густая сметана. Добавляю натертые яблоки и корицу, еще раз перемешиваю. Разогреваю сковороду с небольшим количеством масла. Выкладываю тесто столовой ложкой, формируя округлые оладьи. Жарю на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подаю сразу же, пока оладьи горячие. Идеально сочетаются со сметаной, медом или вареньем.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
Дмитрий Демичев
