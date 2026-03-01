Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 07:00

Нежный салат «Душечка» к 8 Марта: простой рецепт, который исчезает со стола первым

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

К празднику всегда хочется приготовить что-то красивое и вкусное без лишней суеты. Салат «Душечка» — именно такой вариант: нежный, яркий и очень гармоничный по вкусу. Он выглядит по-праздничному и при этом готовится из самых доступных продуктов.

Ингредиенты:

  • крабовые палочки — 4 шт.;
  • куриное филе отварное — 200 г;
  • морковь варёная — 2 шт. (около 200 г);
  • свёкла варёная — 1 шт. (около 150 г);
  • сыр твёрдый — 150 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • майонез — 3–4 ст. л.;
  • соль — по вкусу.

Приготовление

Куриное филе заранее отвариваем и остужаем, затем мелко нарезаем. Крабовые палочки тоже режем небольшими кусочками. Морковь, свёклу и сыр натираем на крупной тёрке, чеснок измельчаем. Соединяем все подготовленные продукты в глубокой миске, слегка подсаливаем и добавляем майонез. Аккуратно перемешиваем, чтобы салат получился сочным и воздушным. Перед подачей можно украсить зеленью. Получается очень нежное и красивое блюдо, которое гости съедают одним из первых.

Ранее сообщалось, что многие уверены, что испечь настоящий хлеб дома сложно и почти невозможно без техники. Но на своей кухне легко приготовить пышную буханку с хрустящей корочкой и ароматными семенами.

Проверено редакцией
Читайте также
На завтрак в Великий пост готовлю дрожжевые блины на воде: ажурные и румяные
Общество
На завтрак в Великий пост готовлю дрожжевые блины на воде: ажурные и румяные
Постное тесто за копейки: универсальное — для пирогов и пирожков без яиц и молока
Общество
Постное тесто за копейки: универсальное — для пирогов и пирожков без яиц и молока
«Палочка-выручалочка»: найден идеальный продукт для детокса
Здоровье/красота
«Палочка-выручалочка»: найден идеальный продукт для детокса
Постный салат «Сельдь под лисьей шубкой» — безумная вкуснятина: смело готовьте, когда разрешена рыба
Общество
Постный салат «Сельдь под лисьей шубкой» — безумная вкуснятина: смело готовьте, когда разрешена рыба
Соединяю баночку тунца с нарезанным яблоком и по-быстрому готовлю хрустящий салат к ужину
Общество
Соединяю баночку тунца с нарезанным яблоком и по-быстрому готовлю хрустящий салат к ужину
рецепты
еда
салаты
кулинария
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ПВО отражает удары над Кувейтом, Катаром и ОАЭ
Звезда «Этерны» раскрыл, почему сериалы лучше кино
Иранское приложение для молитв взломали для подстрекания военных к мятежу
Атака ВСУ на Брянскую область унесла жизнь одного человека
Разгром «элиты» ВСУ, создание «буфера» в ДНР: новости СВО к утру 1 марта
Американская авиабаза в Ираке вспыхнула после удара со стороны Ирана
Стало известно, куда сбежал причастный к удару по Белгороду комбриг ВСУ
«Будет проще»: Трамп уверен в возможности договориться с Ираном
Иран раскрыл результаты атаки на военную базу США в Кувейте
Вскрыли пункт управления БПЛА ВСУ: успехи ВС РФ к утру 1 марта
Карта атак дронов ВСУ на регионы РФ на 1 марта: инфографика
Трамп объяснил, когда закончит бомбить Иран
Озвучено, сколько дней россияне будут отдыхать в марте
В России вступили в силу изменения в перечне ЕГЭ для поступления в вузы
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 27 украинских БПЛА
Стало известно, кто возглавит Иран после гибели верховного лидера
Наконец потеплеет или вернутся морозы? Погода в Москве и Питере 2–8 марта
«Это не лидерство»: в ООН поставили на место фон дер Ляйен из-за Ирана
Стало известно, кто станет новым командующим КСИР
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 марта
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт
Общество

Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.