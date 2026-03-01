Нежный салат «Душечка» к 8 Марта: простой рецепт, который исчезает со стола первым

К празднику всегда хочется приготовить что-то красивое и вкусное без лишней суеты. Салат «Душечка» — именно такой вариант: нежный, яркий и очень гармоничный по вкусу. Он выглядит по-праздничному и при этом готовится из самых доступных продуктов.

Ингредиенты:

крабовые палочки — 4 шт.;

куриное филе отварное — 200 г;

морковь варёная — 2 шт. (около 200 г);

свёкла варёная — 1 шт. (около 150 г);

сыр твёрдый — 150 г;

чеснок — 2 зубчика;

майонез — 3–4 ст. л.;

соль — по вкусу.

Приготовление

Куриное филе заранее отвариваем и остужаем, затем мелко нарезаем. Крабовые палочки тоже режем небольшими кусочками. Морковь, свёклу и сыр натираем на крупной тёрке, чеснок измельчаем. Соединяем все подготовленные продукты в глубокой миске, слегка подсаливаем и добавляем майонез. Аккуратно перемешиваем, чтобы салат получился сочным и воздушным. Перед подачей можно украсить зеленью. Получается очень нежное и красивое блюдо, которое гости съедают одним из первых.

Ранее сообщалось, что многие уверены, что испечь настоящий хлеб дома сложно и почти невозможно без техники. Но на своей кухне легко приготовить пышную буханку с хрустящей корочкой и ароматными семенами.