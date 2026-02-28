Открытый пирог с тунцом: рецепт для легкого обеда или ужина — насыщает без тяжести в животе

Откройте для себя рецепт сытного пирога с тунцом на нежном творожном тесте — идеальное блюдо для легкого обеда или ужина, которое насыщает, не оставляя тяжести в животе.

Для приготовления понадобится: для теста — 200 г творога (5–9%), 1 яйцо, 1 ч. л. разрыхлителя, 50 г тертого сыра, 100–120 г муки, щепотка соли. Для начинки: 1 банка консервированного тунца (в собственном соку), 2 вареных яйца, 100 г тертого сыра, пучок укропа или петрушки, соль, перец по вкусу.

Для теста смешайте творог с яйцом, солью и разрыхлителем. Добавьте тертый сыр и постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое, эластичное тесто. Заверните его в пленку и уберите в холодильник на 20 минут. Для начинки разомните тунец вилкой, вареные яйца нарежьте кубиками, зелень мелко порубите. Смешайте все с половиной тертого сыра, посолите и поперчите. Раскатайте тесто в круглый пласт, выложите в форму для запекания, формируя невысокие бортики. Наколите вилкой и отправьте в разогретую до 180°C духовку на 10–12 минут. Достаньте основу, выложите начинку, посыпьте оставшимся сыром и запекайте еще 15–20 минут до золотистой корочки.

