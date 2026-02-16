Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 07:30

Напоминает сочник, но не нужно ничего лепить: творожный пирог с ягодами и крошкой штрейзель

Фото: D-NEWS.ru
Этот влажный творожный пирог с ягодами и крошкой штрейзель по вкусу напоминает сочник, однако с ним вам не нужно ничего лепить. Пирог объединяет в себе бархатистую основу, сочные ягоды и сладкую, хрустящую посыпку.

Для творожной основы понадобится: 500 г творога (5–9%), 2 яйца, 150 г сахара, 200 г сметаны (15–20%), 2 ст. л. манки или крахмала, ванилин. Для начинки: 200 г замороженных ягод (клубника, малина, черника, вишня без косточек). Для штрейзеля: 100 г муки, 70 г холодного сливочного масла, 70 г сахара.

Разогрейте духовку до 180 °C. Для основы смешайте творог, яйца, сахар, сметану и манку (крахмал) блендером до гладкого крема. Тесто вылейте в форму, застеленную пергаментом. Равномерно распределите по тесту ягоды. Для крошки в миске пальцами быстро разотрите холодное масло с мукой и сахаром до состояния мокрого песка с комочками. Щедро посыпьте ягоды и тесто крошкой. Выпекайте 40–50 минут до золотистого цвета штрейзеля и готовности творожного слоя (зубочистка должна выходить почти сухой). Дайте пирогу полностью остыть в форме — он станет плотнее и его будет легче резать.

