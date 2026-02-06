Шарлотка «Королева»: испеките, и все ахнут от ее вкуса и красоты

Шарлотка «Королева» — это не просто пирог, а настоящее кулинарное искусство. Испеките, и все ахнут от его вкуса и красоты!

Секрет в двойной порции яблок: часть традиционно замешивается в тесто, обеспечивая сочность, а вторая часть укладывается сверху в виде розетки и карамелизуется в процессе выпечки, превращаясь в сладкую «корону».

Для теста понадобится: 3 яйца, 1 стакан сахара, 1 стакан муки, щепотка соли, 1 ч. л. разрыхлителя, ванильный сахар. Для начинки и украшения: 5 крупных яблок, сок половины лимона, 2 ст. л. сахара, корица по вкусу. Яйца взбейте с сахаром и солью до пышной светлой массы. Введите просеянную муку с разрыхлителем и ванилином. Три яблока очистите, нарежьте небольшими кубиками, сбрызните лимонным соком и аккуратно вмешайте в тесто. Тесто вылейте в смазанную маслом и присыпанную мукой форму. Для «короны» оставшиеся два яблока нарежьте максимально тонкими пластинами. Сбрызните их лимонным соком, чтобы не потемнели. Выкладывайте пластины по кругу от краев к центру, слегка перекрывая друг друга, формируя цветок. Посыпьте верх пирога сахаром и корицей. Разогрейте духовку до 170–180 °C. Выпекайте 40–50 минут до золотистой корочки и сухой зубочистки. Дайте пирогу полностью остыть в форме, чтобы «корона» не рассыпалась.

